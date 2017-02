Palmeiras não poderá usar vaga de Barrios na primeira fase do Paulistão

Depois de substituir o meia Moisés, lesionado, pelo atacante Miguel Borja na lista de inscritos do Campeonato Paulista, o Palmeiras não poderá repetir o procedimento após a venda do atacante Lucas Barrios. Negociado pelo Verdão com o Grêmio, o paraguaio estava na lista dos 28 atletas alviverdes no Paulistão e não poderá ser trocado.

De acordo com o regulamento do Campeonato Paulista, as equipes não podem substituir nenhum atleta da lista de inscritos durante a primeira fase da competição. A exceção é em caso de uma lesão que afaste o atleta durante um tempo maior do que a disputa do torneio.

Assim, o meia Hyoran e o volante Arouca – em fase final de recuperação de uma contusão no tornozelo -, principais atletas palmeirenses fora da lista de inscritos, não poderão ser utilizados nesta primeira fase do Paulistão. A dupla, porém, poderá ter uma chance nas quartas de final do torneio, quando quatro mudanças são permitidas independentemente do critério do clube.

Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras só volta a campo na sexta-feira, dia 3, às 21h05 (de Brasília), para enfrentar o RB Brasil, em Campinas.