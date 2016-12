Moisés e Tchê Tchê vivem expectativa de estrear na Copa Libertadores

Destaques do Palmeiras nesta temporada, os meias Moisés e Tchê Tchê realizarão o sonho de estrear na Copa Libertadores em 2017. Os dois jogadores rodaram por clubes modestos durante suas carreiras antes de viverem o auge na conquista do eneacampeonato brasileiro.

Moisés e Tchê Tchê fizeram 32 jogos juntos no Brasileirão e foram a sustentação do esquema tático montado por Cuca. O treinador não renovou o contrato e dará lugar a Eduardo Baptista em 2017. Mas a tendência é de que o novo comandante idealize o seu estilo de jogo usando os meias como pilares.

Os primeiros testes serão realizados durante a disputa do Campeonato Paulista. A Conmebol mudou o formato da Libertadores nesta temporada, o que retardou o início da fase de grupos para março.

“A Libertadores é algo muito novo para mim. Eu espero que seja tão bom como foi o Brasileiro. Creio que nós vamos fazer uma grande competição. E estou feliz por ter mais times brasileiros na disputa, porque valoriza ainda mais o nosso futebol”, afirmou Tchê Tchê.

Segundo Moisés, o planejamento traçado pelo Palmeiras para a próxima temporada evidencia que a prioridade é a conquista da Copa Libertadores.

“Nós iniciaremos o ano com novos projetos e ambições. O Palmeiras entra para ser campeão em qualquer competição. A Libertadores é um desejo maior, não tem como negar. Será um formato diferente, espero que o clube possa se adaptar. Nossa meta é fazer um grande 2017”, disse Moisés, que perdeu a Libertadores deste ano por conta de uma lesão no pé.

Moisés e Tchê Tchê terão de aproveitar a pré-temporada para buscar o entrosamento com os reforços que o Palmeiras contratou para o setor intermediário. Os meio-campistas Alejandro Guerra, Raphael Veiga e Hyoran já foram oficializados pela diretoria. Também há negociações com o volante Felipe Melo e o meia Michel Bastos.

O Palmeiras conheceu os adversários na Libertadores em sorteio realizado na última semana. O Verdão caiu no Grupo 5 do torneio, ao lado de Peñarol-URU e Jorge Wilstermann-BOL. O quarto time a integrar o grupo só será conhecido após as fases preliminares.