Eduardo diz que time que goleou Ferroviária treinou por 15 minutos

Com três mudanças no time titular, o técnico Eduardo Baptista alterou drasticamente a forma de atuar do Palmeiras neste sábado, em goleada sobre a Ferroviária por 4 a 1. O veterano Zé Roberto assumiu a vaga de Raphael Veiga, com Egídio entrando na lateral, o que deu boa movimentação à equipe. Além disso, o zagueiro Mina acabou cortado por desgaste muscular e foi substituído por Edu Dracena, e Felipe Melo ficou de fora por pontos no supercílio, dando lugar a Thiago Santos, que fez ótima partida.

Com as alterações, o Palmeiras mostrou uma movimentação que não teve na derrota no clássico contra o Corinthians. A atuação foi ainda mais valorizada pelo técnico pelo pouco tempo de treino durante a semana.

“O Zé já jogou como segundo volante, ele e o Thiago Santos fizeram uma combinação boa, ajustou a equipe, fizeram uma equipe rápida, que girou a bola, foi objetiva. As boas atuações do Edu, do Michel Bastos e do Keno ajudaram. Dudu foi outro nome importante, no primeiro tempo desarticulou a defesa deles, que tinha uma linha muito forte. Atingimos o objetivo, que era ganhar, vencer com tranquilidade, jogando um bom futebol. Já vinha treinando há algum tempo, mas com essa formação foram 15 minutos, porque os jogadores ainda estavam desgastados. Eles fizeram à risca”, afirmou, antes de lembrar do Derby.

“A vitória dá tranquilidade para qualquer um. Perder não é bom. Vínhamos em uma crescente e contra o Corinthians fizemos um primeiro tempo combativo, aguerrido, mas vacilamos no segundo. A gente sabia que hoje faríamos um jogo bom. É importante você ganhar, buscar outro bom jogo contra o Red Bull, para estrear bem na Libertadores. Tranquilidade não é a palavra, a vitória dá confiança”, completou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a 12 pontos na liderança do Grupo C do Paulistão, já a Ferroviária está na lanterna do Grupo B, com apenas cinco. Na próxima rodada, o Verdão enfrenta o Red Bull fora de casa, e o time de Araraquara recebe o São Bento.