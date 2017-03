Verdão se prepara para decisões do Paulista e Libertadores em abril

Após dois jogos com time misto (vitória sobre o Mirassol e empate contra o Audax), o Palmeiras se prepara para a difícil sequência que terá pela frente no mês de abril. Já pensando nas partidas importantes pela Copa Libertadores e fase mata-mata do Campeonato Paulista, o técnico Eduardo Baptista planeja força máxima contra a Ponte Preta.

“Criamos uma situação em toda a competição que deu o momento de poder fazer isso (poupar o time). As análises estão sendo feitas para entrar em abril, quando só teremos decisões. A partir da Ponte Preta, a ideia é usar o que tem de melhor. A Libertadores ainda não é (fase) decisiva, mas a vitória em casa e a pontuação fora praticamente garantem vaga. Estamos preparando para ter um mês de abril forte, dando oportunidade a todos para montar o melhor time”.

O Palmeiras começa suas decisões no próximo domingo, quando visita o Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. No final de semana seguinte, ocorrerá a partida de volta, no Pacaembu, já que o Estádio Palestra Itália estará sendo usado para shows.

No dia 12, o duelo será contra o Peñarol, pela Copa Libertadores, desta vez na Arena do Verdão. Depois, se conseguir a classificação contra o Novorizontino, o Alviverde terá a semifinal do Paulistão nos dias 16 e 23, sendo que as decisões estão marcadas para 30 de abril, e 7 de maio.

“A ideia contra a Ponte é já começar a desenhar. Tem alguns jogadores que vamos dando condição. Não tenho todo o elenco à disposição, tenho alguns desfalques também da Seleção. Vamos dar uma cara ao time para entrar bem no próximo fim de semana”.

Como desfalques, Eduardo Baptista não poderá contar com os suspensos Tchê Tchê e Thiago Santos, Jean, que tem um fissura no pé direito e segue em observação, e Yerry Mina, Miguel Borja e Alejandro Guerra, com suas seleções para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. Dudu, com a Seleção Brasileira, é dúvida.

Neste Campeonato Paulista, o Palmeiras ostenta a melhor campanha com 25 pontos ganhos, contra 21 do segundo colocado no ranking geral Corinthians. O Verdão encara a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pela 12ª rodada da fase de grupos do Paulistão. Por ser a rodada decisiva, todos os jogos ocorrerão no mesmo dia e horário.