Após nova conversa, Cuca diz confiar no comprometimento de Gabriel Jesus

Prestes a fazer o primeiro jogo com o Palmeiras desde que conquistou a medalha de ouro olímpica, o atacante Gabriel Jesus voltou a ganhar elogios do técnico Cuca. O treinador manteve uma conversa de alguns minutos com o atleta nesta sexta-feira, após o treino realizado na Academia de Futebol, e disse não estar preocupado com o surgimento de qualquer abalo emocional no camisa 33. O atleta será titular na partida de domingo, contra o Fluminense, em Brasília.

“Não estou preocupado. [Jogar futebol] está na essência dele, na criação. Esse menino só deve ter ganhado bola de presente quando era criança. Ele adora bola, não tira o pé de nenhuma dividida. Tenho até que falar para ele ir mais devagar no treino”, disse Cuca. “Conversei com ele, está com a cabeça boa. Haverá dias em que ele renderá menos, mas é um menino do bem. Não preocupa em nada”, acrescentou.

A medalha de ouro não era o único fator que poderia desestabilizar Gabriel Jesus na volta ao Palmeiras. O atleta, que criou uma amizade com Neymar durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, foi convocado pelo técnico Tite e se juntará à Seleção Brasileira principal pela primeira vez na carreira, na próxima semana. Além disso, o atacante já foi vendido ao Manchester City por 32,7 milhões de euros (R$ 121,1 milhões) e deixará o Verdão após o término da temporada.

Cuca, inclusive, teve papel de destaque no período que Gabriel Jesus negociava com o futebol europeu. Após um treinamento na Academia de Futebol, em julho, o atacante procurou o treinador para pedir conselhos para a carreira. Ele era alvo de alguns dos maiores clubes do mundo, mas optou pelo City após ter recebido uma ligação telefônica do técnico Pep Guardiola.

Com o destino do jogador selado, Cuca disse estar grato por ter a oportunidade de aproveitá-lo até dezembro. “Ainda bem que posso desfrutar do futebol dele até lá. Pena para nós que ele vai para a Seleção. Não contaremos com ele na partida contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, e talvez no jogo com o São Paulo [no dia 7]. O ideal era que ele estivesse pronto para dar essa sequência”, afirmou o treinador.

Apesar de Gabriel Jesus ter que dividir as atenções entre o Palmeiras e a Seleção neste ano, Cuca acredita que a juventude do atacante ajudará a manter o nível do seu futebol em alta. O jogador tem só 19 anos de idade. “O jovem não sente tanto assim, porque está com tudo em dia. O joelho, o tornozelo, tudo está em dia. Para o mais velho é mais duro, porque além dos jogos, ele precisa encarar os treinos. E os treinos de hoje têm muitas chegadas”, opinou.

A disputa da medalha olímpica fez Gabriel Jesus perder seis jogos do Palmeiras no Brasileirão. O atacante, no entanto, segue como artilheiro isolado da competição. Ele marcou dez gols e possui um de vantagem para Diego Souza, do Sport, Sassá, do Botafogo, e Robinho, do Atlético-MG.

