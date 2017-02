Após “melhor jogo do ano”, Michel Bastos mira evolução no Palmeiras

Michel Bastos chegou ao Verdão sob o olhar de desconfiança de grande parte dos palmeirense. Vindo do rival São Paulo no começo da temporada, o meia carregava a fama de ter rachado o elenco do Morumbi e teve problemas com a torcida tricolor, quando chegou a ser agredido em uma invasão no CT da Barra Funda. No Palmeiras, no entanto, o camisa 15 já começa a cair nas graças da massa alviverde.

Desde o início do Campeonato Paulista, Michel Bastos participou de cinco dos seis jogos do Palmeiras, sendo três desses como titular. No período, o meia anotou dois gols, um deles no último sábado, em goleada por 4 a 1 sobre a Ferroviária. A partida, que marcou a estreia de Miguel Borja, foi considerada por Bastos a melhor do ano até aqui.

“Para mim, foi nosso melhor primeiro tempo da temporada. Saímos com a vitória por 1 a 0 (na primeira etapa), mas pelo que criamos, poderia ser um placar maior. Saímos do primeiro tempo com a vitória, mas sabendo que poderia ser um placar melhor”.

“Foi um bom jogo. Quando a gente faz gol, sempre sobressai. Pode ser que tenha sido sim o meu melhor jogo. Fiquei feliz pela minha partida, mas sei que posso melhorar. É seguir trabalhando, sei o quanto o torcedor e muita gente espera do meu futebol”, completou.

Michel ainda falou sobre a estreia do colombiano Miguel Borja, que precisou de pouco mais de 15 minutos em campo para anotar seu primeiro gol pelo Verdão. O jogador já está inscrito na lista dos alviverdes que atuará na Copa Libertadores.

“Bom a gente sabe que ele (Borja) é. Sortudo a gente espera que ele seja até o fim da temporada. Já demonstrou isso hoje, tem faro de gol. Isso dá confiança, chegar fazendo gols é sempre bom. Fico feliz por ele”, concluiu.

Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras só volta a campo na sexta-feira, dia 3, às 21h05 (de Brasília), para enfrentar o RB Brasil, em Campinas.