Segunda rodada do PlayFC Paz nas Escolas é marcada por muitos gols

Mais um domingo de PlayFC Paz nas Escolas se encerrou, e vamos fazer um apanhado de tudo que rolou em mais um dia de disputa. Lembrando sempre que o torneio ainda está em sua fase classificatória, classificando-se os dois primeiros de cada chave, que se enfrentarão nas próximas fases, até chegar a decisão.

Na categoria 7-8 anos masculina, o dia começou com muitos gols. No primeiro jogo do dia, com muita torcida, o Santo Américo B goleou o Mater Amabilis por 6 x 0 e lidera o grupo 4. Em outro jogo da mesma categoria, mas pelo grupo 2, o colégio cristão Adalzira de Araújo bateu o Jardim Textil por 6 x 1 e se recuperou no torneio. Já o Jardim Textil ficou em situação dificílima na competição.

Na categoria 11–12 masculina, duas goleadas em dois grupos diferentes. O Pedra Angular conseguiu uma ótima recuperação, já que havia perdido a primeira partida, batendo o colégio Genese por 11 x 0, um dos maiores placares do domingo. Assim, pulou para segundo colocado do grupo 8, mantendo a disputa bastante parelha.

Ainda na mesma categoria, quem se consolidou na liderança do grupo 2 com outro ótimo resultado foi o Jardim São Paulo, que ganhou do Cristão Adalzira de Araújo por 12 x 0. Com a excelente vitória, o time tornou-se um dos favoritos a estar na próxima fase.

Na categoria mais alta do futebol masculino, uma enxurrada de gols. Pelo grupo 12, a goleada do Neolatino em cima do CPA – Princípio das Artes por 14 x 0. Pelo 4, outra goleada, agora do Dourado em cima do Raízes por 14 x 1. Pelo grupo 8, um empate alucinante, em jogo muito disputado, do COC Sapiens com o Inovação: 4 x 4.

O mais interessante da rodada, e só podia ter acontecido no PlayFC Paz nas Escolas, foi o jogo entre o colégio judeu Beit Yaacov e o Lejpn LBV. Também chamado por todos os presentes no Playball Pompéia de “Clássico da Paz”, o jogo terminou com vitória do LBV por 6 x 2. Mas a vitória mesmo foi dos alunos e professores que mostraram competitividade, tanto do lado vencedor, como do perdedor.

Nas categorias femininas, também muitos gols e disputas emocionantes. Na 11-14 anos, a goleada ficou por conta do Santa Cruz A, que venceu o Morumbi Sul por 15 x 0 pelo grupo 3. Pelo grupo 1, o Morumbi de Alphaville empatou com o Caritas por 1 x 1, o que manteve o grupo bastante embolado.

Na 15-17, duas goleadas de dois bons times que vêm chamando a atenção no campeonato. No grupo 1, o Palmares goleou o Caritas por 14 x 0 e, além de praticamente desclassificar seu oponente, ainda encostou no líder do grupo, o Novo Espaço. Pelo grupo 2, o Pentágono goleou o Oliveira Telles por 7 x 0, e assumiu a liderança. Os próximos jogos da chave serão decisivos para a classificação, pois todos têm chances.

Mais um domingo de campeonato e praticamente mais uma tonelada de alimentos arrecadados. Em dois finais de semana, já são mais de duas toneladas de alimentos arrecadados, e as ONGs parceiras agradecem! Assim como o PlayFC, que agradece a todos aqueles que participaram de mais um dia de campeonato com muita alegria, diversão, respeito e confraternização. Agradecimento especial à Fundação Cafu, nossa parceira em mais um fim de semana de muita bola na rede! Domingo que vem tem mais!

PlayFC Paz nas Escolas, muito mais que futebol! Para mais informações, acesse o site oficial do torneio.

