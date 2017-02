Walter agride companheiro de equipe e é afastado no Goiás

O atacante Walter se envolveu em mais uma polêmica neste sábado. O jogador foi afastado da concentração da equipe após acertar uma cotovelada no goleiro Matheus no treino da véspera. O arqueiro chegou ficar inconsciente e está internado devido à agressão.

Walter viajou com o restante do elenco para Rio Verde, onde o Goiás enfrenta a equipe da cidade. Entretanto, o jogador já foi retirado da concentração e retornou para a capital a mando do presidente do clube, Sérgio Rassi.

Em nota, o Esmeraldino confirmou a determinação do retorno do atacante e confirmou Aylon como o substituto de Walter para a partida deste domingo.

Confira a nota oficial do Goiás: