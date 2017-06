Após Maicosuel, Tricolor monitora mercado e trará mais reforços

Mesmo após a contratação de Maicosuel, reposição imediata para o já negociado Luiz Araújo, o São Paulo segue em busca de reforços. Na tarde desta quarta-feira, durante a apresentação do novo camisa 7 tricolor, o diretor de futebol Vinicius Pinotti fez um pronunciamento confirmando a procura.

“Estou aqui para apresentar nosso novo reforço, o Maicosuel. Internamente nós o chamamos de Maico. É um jogador de muita qualidade, chega com a nossa confiança. Tem muita bagagem para contribuir nesse novo momento do São Paulo. Estamos atentos ao mercado. Pretendemos reforçar o time mais ainda, dentro de um planejamento estabelecido”, afirmou o dirigente.

Sem divulgar nomes, as posições-alvo do São Paulo já são conhecidas. O clube busca um zagueiro para suprir a iminente saída de Rodrigo Caio, além de Lugano, que pode não renovar contrato, e um meio-campista. Este, pode ser um camisa 10, para deslocar Cueva para o lado esquerdo no esquema ideal de Rogério Ceni, ou um atleta para atuar pelos lados, com o peruano seguindo mais centralizado em campo.

Os nomes mais pedidos pela torcida, porém, não serão contratados. O meia Lucas Lima tem contrato com o Santos apenas até dezembro, e poderia assinar com qualquer outro clube a partir de agosto. No entanto, apesar de o Tricolor estar atento a situação, o Peixe tenta vende-lo para a Europa nesta janela de transferências de meio de ano e, se não conseguir, a tendência é que o atleta deixe o clube sem custos rumo ao Velho Continente, seu objetivo declarado.

A esperança tricolor, porém, se pauta em uma negociação recente entre as duas equipes. Em 2012, Paulo Henrique Ganso deixou o Peixe brigado com diretoria e torcida para assinar com o São Paulo, em negociação que parecia pouquíssimo provável de acontecer. Assim, se o Peixe não conseguir a venda internacional e o jogador estiver disposto, o Tricolor poderia imageinar uma oferta de troca pelo atleta.

Outro sonho do torcedor tricolor é o centroavante Calleri. No entanto, o Tricolor não deverá se esforçar para buscar a contratação do matador, uma vez a posição de centroavante é a única considerada preenchida pela comissão técnica da equipe, que conta com Lucas Pratto e Gilberto, além de Chávez, que deixará o Morumbi em breve.

Leia mais:

Novo reforço já treina com o grupo e poderá estrear nesta quinta

Apesar da venda de Luiz Araújo para o Lille-FRA, que rendeu sete milhões de euros para o São Paulo, a equipe não dispões de grandes recursos financeiros para contratações. Além do atacante, Thiago Mendes também interessa ao clube francês, e Rodrigo Caio deverá ir para o futebol italiano, com a Internazionale sendo a principal candidata.