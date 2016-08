Gols e duelo com Vilson: Gustavo dá seu cartão de visitas no Timão

O atacante Gustavo, contratado recentemente, fez nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o seu primeiro treino com a camisa do Corinthians e já demonstrou um pouco do que deve fazer pela equipe. Destaque na atividade, o centroavante comandou a goleada de um dos times por 6 a 2, deixou sua marca e ainda chamou a atenção dos presentes ao provocar um pequeno entrevero com o zagueiro Vilson, já na parte final da movimentação.

O treinamento, que finalizou um aquecimento de cerca de meia hora, consistiu na divisão dos reservas em duas equipes, trabalhando em campo reduzido. No embate, Gustavo foi escalado ao lado de Balbuena, Léo Príncipe, Willians, Marquinhos Gabriel, Danilo e Bruno Paulo, ficando como referência na frente. Na outra equipe estavam Vilson, Camacho, Jean, Giovanni Augusto, Lucca, Guilherme e Isaac.

A primeira boa jogada de Gustavo saiu quando ele recebeu passe de Léo Príncipe e tirou do alcance de Cássio, balançando a rede pela primeira vez e até esboçando uma comemoração com o dedo indicador apontado para frente, gesto típico de Ronaldo, ex-corintiano e três vezes eleito melhor jogador do mundo. Em entrevista à Gazeta Esportiva, ainda no Criciúma, ele já havia admitido ser fã do segundo maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

Depois, ainda na metade inicial, recebeu outra enfiada de bola, dessa vez de Marquinhos Gabriel e só tocou para o meio, deixando Danilo sem goleiro para marcar e o placar em 3 a 1 quando o auxiliar de Cristóvão Borges, Fábio Carille, ordenou que os atletas se reidratassem. Marquinhos Gabriel, para o time de Gustavo, sem colete, e Isaac, para o adversário, complementaram o placar.

Com a vantagem, Gustavo se empolgou e logo de cara fez grande lance na segunda parte, girando para cima de Vilson e chutando no pé da trave. No rebote, Bruno Paulo fez o quarto. Pouco depois, tentou dar um “rolinho” no defensor, que o empurrou. No lance da bola na trave, por sinal, Vilson já havia ficado incomodado ao ser acertado no rosto pela mão esquerda do novo companheiro.

A gota d’água para Vilson foi um lance em que o centroavante protegeu a bola por duas vezes e não o deixou alcançá-la. Foi aí que o zagueiro deu um chute na panturrilha do garoto, que soltou um grito e caiu reclamando de dores. Alguns minutos e um atendimento médico depois, levantou normalmente, sem pedidos de desculpas de ambos os lados. Pouco antes, ele havia dado mais uma assistência, para Marquinhos Gabriel, e visto Willians acertar belo chute de longe, no ângulo.

O time de colete laranja ainda diminuiu a goleada com Guilherme, mas mais um pequeno entrevero motivou o encerramento do treino. Em nova proteção, no meio-campo, Gustavo jogou o braço no rosto de Lucca, que deu um chute por baixo e esboçou reclamar. Carille, atento, ordenou: “Braço baixo, Gustavo, braço baixo”, pouco antes de apitar para determinar o final.

Mesmo com a boa participação, Gustavo não jogará na partida de quarta-feira, contra o Fluminense, no estádio Edson Passos, no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil. Ele já atuou na competição pelo Criciúma, seu ex-clube, e não pode ser inscrito pelo Alvinegro. Jean, que jogou pelo Paraná, também está descartado. Além deles, Cristóvão não terá Guilherme Arana, Fagner e Romero, a serviço de suas respectivas seleções, e Rildo, machucado.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra a Ponte Preta, no sábado, participaram apenas do aquecimento, voltando para a parte interna do CT na sequência. Qualquer definição sobre equipe só sairá no treino desta terça, também no CT, o último antes da viagem para o Rio.

