Oliveira lamenta ‘abandono’ da torcida e vê Santos em construção

Atual bicampeão paulista e vice do Brasileirão do ano passado, o Santos começou a temporada dando esperanças aos torcedores. Mantendo o elenco e contratando seis reforços, o Peixe marcou nove gols em dois jogos e assumiu a liderança do grupo D do torneio estadual. Porém, tudo mudou em uma semana. Após o revés para o São Paulo, no último dia 15, a equipe acumulou três jogos sem vitórias e passou a ser pressionada.

Depois da derrota no clássico, dezenas de santistas se aglomeraram na porta do vestiário da Vila Belmiro e cobraram “mais vontade” dos atletas de Dorival Júnior. Durante a manifestação, uma janela do local foi quebrada. E nesta quinta-feira, membros de uma organizada invadiram o CT Rei Pelé e cobraram da comissão técnica uma recuperação na temporada. O atacante Ricardo Oliveira, em sua primeira entrevista coletiva no ano, lamentou as críticas dos torcedores.

“O que eu não consigo entender é que a minha torcida, conhecendo os jogadores que tem, com o time há dois anos juntos, que tem dado o seu melhor e que nunca deixou de honrar camisa, não esteja do nosso lado. É hoje que eu preciso. Enquanto adversários valorizam a gente, alguns torcedores, que não são maioria, dizem que não merecemos vestir essa camisa. Cada um tem direito de achar o que quer. Nossa torcida em totalidade está com a gente. Somos campeões paulistas, vice da Copa do Brasil, vice Brasileiro, estamos na Libertadores e iniciamos um trabalho. Aqui existe muita convicção. Nada vai tirar isso da nossa cabeça. A gente só fica chateado porque é o momento de ver o torcedor aplaudindo e gritando, porque é nas dificuldades que vemos quem de fato está do nosso lado. Na vitória é fácil. Segundo a Bíblia, o rico granjeia muito os amigos, mas o pobre até o amigo abandona. É no momento de dificuldade que dá para ver quem de fato está ao lado”, ressaltou Oliveira, citando o trecho provérbios 19:4, da Bíblia.

O centroavante, que foi poupado do jogo contra o Ituano, na última terça-feira, está liberado e será titular no embate frente ao Botafogo-SP, neste sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do torneio estadual. Na visão dele, o Peixe ainda está em construção e irá crescer ainda mais durante o ano.

“Vejo time em construção, formação, que joga junto há dois anos, que vai para o terceiro ano com chegadas importantes. Fizemos cinco jogos. Cinco! Duas vitórias, duas derrotas e um empate. Essa é a avaliação que eu faço. Estamos crescendo, evoluindo. É até bom encontrar dificuldades. Ninguém ganha só com camisa. Não pensamos que a qualquer hora as coisas vão sair. Vão sair pelo nosso trabalho em todos os dias. Existe qualidade no elenco. Vamos fazer um grande trabalho, dando o melhor, alegria no vestiário e no campo”, concluiu Oliveira.