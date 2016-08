CRB tenta quebrar jejum e se manter no G4 em duelo contra o Oeste

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

CRB e Oeste se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió, nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No G4 da competição, o clube alagoano se encontra numa situação mais confortável, já que briga para subir à elite nacional, enquanto o Oeste vem um pouco mais abaixo, mas ainda busca pelo seu espaço na parte de cima. Na décima colocação, a equipe de Fernando Diniz não perde há seis jogos.

Sem muito tempo para descansar, o CRB voltou a treinar no sábado, em atividades improvisadas na praia de Fortaleza, logo depois de enfrentar o Ceará, na sexta-feira, pela 21ª rodada da Série B. Vindo de um empate por 1 a 1, o time só retornou aos treinamentos habituais no domingo, quando chegou em Maceió (AL). Na segunda-feira, a equipe se preparou durante a tarde e entrou em fase de concentração para a partida contra o time paulista.

O motivo de tanto trabalho é que o Alvirrubro não sente o gosto de uma vitória há cinco jogos e precisa se reabilitar caso queira se manter na parte de cima da tabela de classificação. Mesmo numa fase de irregularidade, o time de Alagoas tem o terceiro melhor ataque da competição, com 30 gols marcados, contra 34 do primeiro colocado, Vasco. Além disso, a equipe continua na zona do acesso, ocupando o quarto lugar.

Para enfrentar o Oeste, o time do técnico Mazola Junior tem dois desfalques confirmados: o centroavante Zé Carlos, que levou três amarelos, e o volante Somália, que foi expulso na última partida e cumpre suspensão automática. Para o lugar do camisa 9, o treinador deve contar com Wellinton Júnior. Já para a posição de Somália, o comandante dispõe do retorno do volante Matheus Galdezani, que cumpriu suspensão contra o Ceará e está de volta para o elenco. O goleiro Júlio César é dúvida, já que saiu no primeiro tempo da última partida, por reclamar de dores. Juliano deve entrar em seu lugar, em caso de lesão confirmada.

O Oeste também não teve muito tempo para se preparar. Seu último desafio foi diante do Paysandu, na Arena Barueri, no sábado. Pelo menos a equipe fez o dever de casa e saiu vitoriosa por 1 a 0, dando ao time de Fernando Diniz a sensação de seis jogos sem saber o que é ser vencido, quebrando também a invencibilidade de 13 partidas do Papão na competição.

Com o resultado, o Oeste chegou aos 29 pontos na competição, mostrando que está na briga para alcançar a parte de cima da tabela. Apesar de não estar entre os primeiros, a equipe acumulou o maior número de passes certos na competição, São 11.493 acertos contra 6.988 do segundo colocado, Vasco, até agora.

Diferentemente do CRB, o Oeste não sofre com problemas de desfalques, já que nenhum jogador foi suspenso ou está dependendo de liberação no departamento médico. Diante disso, Fernando Diniz deverá repetir a escalação da última vitória contra o Paysandu.

FICHA TÉCNICA

CRB X OESTE

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 30 de agosto, terça-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitros: Alinor Silva da Paixão (MT)

Assistentes: Jackson Timoteo Lopes e Marcelo Grando (MT)

CRB: Juliano; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Diego Jussani e Diego; Geandro, Galdezani, Gerson Magrão e Roger Gaúcho; Luidy e Wellinton Júnior

Técnico: Mazola Júnior

OESTE: Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Bruno Silva, Francis e Daniel Simões; Francisco Alex, Matheus Vargas, Rodolfo; Léo Artur, Crysan e Marquinho

Técnico: Fernando Diniz

