Jorginho pede tranquilidade para retorno das vitórias no Vasco

Depois do terceiro jogo do Vasco sem vitória no Campeonato Brasileiro Série B, o técnico Jorginho espera que a equipe tenha tranquilidade para retomar o caminho das vitórias na competição. Na entrevista coletiva após o empate diante do Tupi, o treinador cruz-maltino lamentou os gols sofridos em lances de bola parada e disse que o Vasco precisa voltar a jogar bem.

“Todo time atravessa um momento difícil dentro de um campeonato. É hora de se ter tranquilidade. O Vasco criou uma boa gordura e não pode desperdiçá-la”, declarou.

Jorginho disse que Nenê foi poupado porque não está 100% fisicamente e criticou o gramado do estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. O treinador disse que o campo irregular prejudicou o desempenho do Vasco, principalmente por ter dificultado a troca de passes.

Para Jorginho, não se pode esquecer que o Vasco é o líder do Brasileiro da série B com boa vantagem sobre o segundo colocado. O treinador cruz-maltino elogiou a atuação do meia Fellype Gabriel, que estreou com a camisa do Vasco depois de longos meses de inatividade.

“Estamos felizes por ele ter jogado quase 60 minutos sem nenhuma dor. Falta o ritmo, mas só vai conseguir jogando”, completou.

Em relação à ausência de Andrezinho, suspenso, na partida diante do Vila Nova, Jorginho disse que o experiente meia vai fazer falta porque é um jogador que costuma assumir responsabilidades durante a partida. O treinador espera contar com o retorno de Nenê para que a equipe não sofra muito com o desfalque.

