Torcida do São Paulo protesta contra presidente: “Leco, venda sua honra”

A crise do São Paulo ganhou um novo capítulo no início da noite deste domingo. Após o empate diante do Fluminense, por 1 a 1, no Morumbi, a principal torcida organizada do clube, a Independente, se dirigiu ao portão principal do estádio para protestar contra o time e, principalmente, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Com o som dos batuques de fundo, os “organizados” bradavam palavras de ordem contra o mandatário. “Ei, Leco! Vai tomar no c…”. Havia ainda três faixas com dizeres ofensivos à atual gestão: “Leco, venda a sua honra. Respeita a nossa história”, “2 anos lutando para não cair” e “Pior presidente da história”.

A primeira faixa se referia à política de vendas de Leco, que negociou neste ano David Neres, Lyanco, Luiz Araújo e Maicon com a Europa. Já a segunda atacou a campanha do Campeonato Brasileiro de 2016, em que o Tricolor chegou a brigar contra o rebaixamento durante a maior parte do torneio, algo que está se repetindo no começo da edição 2017.

Com o resultado, o São Paulo caiu para o 15º lugar, com apenas 11 pontos. Situação que ficou insustentável para as dezenas de torcedores que protestaram na frente do Morumbi, na Praça Roberto Gomes Pedrosa, pedindo por um elenco melhor: “Não é mole, não! Eu tô cansado de time amarelão” e “Oh, oh, oh, queremos jogador”, entoaram.

Quando o ônibus com os jogadores deixou o estádio, os torcedores já haviam se dispersado, entretanto. Ainda mais pressionado, o São Paulo terá a semana inteira para se preparar para o confronto com o Flamengo, no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), no Rio de Janeiro, onde buscará a reabilitação.