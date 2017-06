Na mira da Europa, Thiago Mendes deixa futuro nas mãos de Leco

Alvo do mercado europeu, Thiago Mendes desconversou acerca de seu futuro após o empate do São Paulo com o Fluminense, por 1 a 1, no Morumbi, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O volante deixou a cargo do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, a decisão sobre o seu destino.

“Acho que só o presidente pode explicar isso. Tudo que chega, chega pra ele”, disse, antes de ressaltar. “Estou com a cabeça focada no São Paulo e no trabalho que estou fazendo para ajudar o time a sair dessa situação o mais rápido possível”, acrescentou o atleta, que no começo do mês chegou a receber uma proposta do Lille-FRA – o clube acabou levando apenas Luiz Araújo.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni citou que era difícil de o clube não fazer algumas vendas em razão da vontade dos atletas, referindo-se aos jogadores que já haviam deixado o Tricolor. Indagado sobre o impasse envolvendo Thiago Mendes, o treinador fez elogios ao volante e deixou a situação na mão da diretoria.

“Ele fez um ótimo jogo, fez excelente partida. Não sei situação dele, mas Vinicius (Pinotti) está muito presente e se colocando à disposição para nos dar o que é necessário. Eu me preocupo com o campo de jogo, ver condições de cada e faço o meu melhor”, disse Ceni.

Figura presente no time titular do São Paulo, Thiago Mendes teve o contrato renovado em março até o fim de 2021. Na última quarta-feira, entrou no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR, em Curitiba, após se recuperar de uma lesão no joelho direito. Neste domingo, voltou a ser titular, mas não conseguiu evitar novo tropeço tricolor.