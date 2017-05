Decepcionado, Santos topa negociar Cleber, mas nega contato do São Paulo

Cleber não custou barato ao Santos. Por 60% dos direitos econômicos do zagueiro, a diretoria do Peixe se comprometeu a pagar R$ 7,3 milhões aos alemães do Hamburgo. Menos de seis meses após o acordo, a situação não é aquela que clube e jogador esperavam. Apesar de ter chego com status de titular e peça fundamental para o elenco de Dorival Júnior diante das ausências de Gustavo Henrique e Luiz Felipe, dupla que teve de passar por cirurgias no joelho, Cleber atualmente é apenas reserva, muitas vezes sequer é relacionado e o Santos já admite negocia-lo até mesmo com um de seus maiores rivais: o São Paulo.

A equipe do Morumbi vive o risco de perder Rodrigo Caio na janela de transferências internacionais do meio do ano e também não passa otimismo sobre a ideia de renovar o contrato de Diego Lugano. Além disso, Breno foi emprestado ao Vasco da Gama. É fato que Rogério Ceni quer e precisa de um novo zagueiro em o seu elenco. Para Cleber a alternativa não seria das piores, e o Peixe promete não dificultar uma eventual negociação, que, por enquanto, não ocorreu, segundo o mandatário santista.

“Eu tenho ótima relação com o Leco (presidente tricolor). Não chegou absolutamente nada, ninguém do São Paulo nos procurou e não conversamos com o empresário dele (Cleber). Se chegar algo, vamos sentar e conversar. Se for interessante, não há qualquer problema. Mas, por enquanto, não houve nada”, explicou Modesto Roma Júnior, presidente do Alvinegro Praiano.

Procurado pela Gazeta Esportiva, Guilherme Miranda, empresário de Cleber, despistou dizendo que não poderia confirmar se há uma negociação em curso. O São Paulo, por enquanto, também nega qualquer avanço nesse intuito. De qualquer forma, fica claro que o zagueiro de 26 anos vive um desprestígio no Santos e não seria má ideia buscar novos ares, principalmente diante da iminência de Gustavo Henrique e Luiz Felipe voltarem a ficar à disposição de Dorival Júnior, o que deve acontecer até julho.