Palmeiras contrata zagueiro revelação do Sport por empréstimo

O Palmeiras acertou a contratação de um reforço vindo do Sport. Ao contrário da expectativa da torcida alviverde, porém, não se trata de Diego Souza, e sim do zagueiro Adryelson, de 19 anos, que assinou empréstimo com o Verdão até o final da temporada.

Já no elenco profissional do Leão, o jovem será integrado às categorias de base do Palmeiras como forma de teste. Adryelson se destacou pelo Sport na Copa São Paulo de futebol Junior, quando foi promovido ao elenco principal do Rubro-Negro.

Neste ano, o atleta disputou apenas dois jogos pelo Sport, ambos pelo Campeonato Pernambucano, conquistado pela equipe na última quarta-feira. No clube, ele estava atrás de Durval, Ronaldo Alves, Oswaldo Henríquez e Igor Ribeiro em briga para atuar com Luxemburgo.

Após assinar com o novo clube, Adryelson utilizou sua conta no Instagram para deixar um “até logo” ao clube que o revelou.

Palavras nunca serão suficientes para expressar toda a minha gratidão a esse grandioso clube. Obrigado Sport Club do Recife por ter me concedido a oportunidade de viver o meu sonho, alcançar coisas maravilhosas e principalmente no formato do meu caráter. Até logo e obrigado por tudo – declarou o jogador em sua conta na rede social.