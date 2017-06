Súmula de Chape x Cruzeiro relata pedrada, xingamentos e expulsões

A confusão generalizada ocorrida após o apito final do empate sem gols, que eliminou a Chapecoense e classificou o Cruzeiro à próxima fase da Copa do Brasil, ainda poderá render punições à equipe catarinense. Na súmula da partida, o árbitro, Pericles Bassols, relatou ofensas proferidas por atletas e dirigentes do Verdão do Oeste, uma invasão de campo de Vagner Mancini, além de uma pedra atirada pelos torcedores que acabou acertando o quarto árbitro.

Segundo o documento oficial, logo após encerrar o confronto, Bassols foi insultado por Reinaldo e Victor Ramos e acabou expulsando os dois atletas. Porém, o árbitro não conseguiu mostrar o cartão vermelho para o zagueiro dentro do campo em virtude do tumulto formado após os 90 minutos.

O juiz ainda informou uma invasão de campo por parte do comandante da Chapecoense, Vagner Mancini, e de dirigentes do clube catarinense, que também ofenderam o árbitro. Bassols ainda descreve que, ao tentar deixar o campo, uma pedra foi atirada da arquibancada da Arena Condá e acabou acertando o rosto do quarto árbitro da partida, Evandro Tiago Bender. O documento oficial da partida ainda informa que o fato foi registrado em um boletim de ocorrência e que o auxiliar passou por um exame de corpo de delito.

Confira trechos da súmula:

“Após o término da partida, o atleta nº 80, Victor Ramos Ferreira, da equipe da Chapecoense veio na direção da equipe de arbitragem e de frente para mim e apontando o dedo por cima do escudo de proteção dos policiais, proferiu as seguintes palavras: “você é um filho da p…, um safado!”. Em virtude do tumulto ao redor da equipe de arbitragem, e da confusão generalizada, o cartão vermelho não pode ser mostrado no campo de jogo. Desta forma a expulsão foi informada na comunicação de penalidades”.

“Após o término da partida, ainda dentro do campo de jogo, expulsei de forma direta o jogador nº 6 da chapecoense, o sr. Reinaldo Manoel da silva, por proferir as seguintes palavras em minha direção: “você é um ladrão safado, vai se f***”.

*Após o término da partida o técnico da equipe da chapecoense, sr. Vagner Carmo Mancini invadiu o campo de jogo e se dirigiu a equipe de arbitragem para questionar e protestar contra decisões tomadas em campo”.

“Ao sair do campo, escoltados pela polícia, uma pedra foi arremessada da arquibancada onde se situava a torcida da chapecoense atravessou os escudos de proteção atingindo o quarto árbitro, sr. Evandro Tiago Bender, no rosto (supercílio e abaixo do olho) causando ferimento nas duas regiões. este fato foi registrado no boletim de ocorrência com número de protocolo 2828191, feito no vestiário pelo policiamento local. o exame de corpo de delito será anexado assim que realizado. cabe relatar que ainda dentro de campo e protegidos pela polícia, identificamos uma confusão generalizada na zona mista, contudo, devido a nossa posição no campo, não foi possível identificar o que iniciou tal incidente e os infratores envolvidos”.