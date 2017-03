Santistas preparam ‘corredor de fogo’ em duelo contra o The Strongest

Os torcedores do Santos já estão vivendo o clima da Libertadores. Após a estreia contra o Sporting Cristal, na última semana, no Peru, o Peixe recebe o The Strongest nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. E para o duelo, os jogadores do alvinegro passarão por um verdadeiro ‘corredor de fogo’ antes de entrarem no estádio.

Isso porque os santistas estão se programando nas redes sociais para levarem fogos, sinalizadores e bandeiras nos arredores da Vila Belmiro. A ideia é fazer uma recepção calorosa e animar a equipe para o embate diante dos bolivianos.

A concentração está marcada para às 19h30, na frente do portão 7/8 do estádio. O ‘corredor de fogo’ irá acontecer desde a entrada do ônibus da delegação na rua Princesa Isabel, até a saída dos atletas do coletivo, que será na rua Tiradentes.

Os santistas, inclusive, estão convocando até os torcedores que não assistirão o duelo dentro da Vila. A ideia é fazer um alçapão fora do estádio, como sempre acontece em jogos decisivos do Peixe. E para o confronto desta quinta-feira, mais de 9 mil ingressos já foram vendidos.

Além disso, o próprio departamento de marketing do alvinegro pretende promover o famoso ‘Mar Branco’, distribuindo balões para todos os torcedores que forem até a Vila Belmiro, pois é proibida a entrada com sinalizados e bandeiras de mastro dentro do estádio.