Brasileiros têm estreias complicadas; Nadal e Djoko podem fazer semi

Next

Vídeos destaque Acompanhe as novidades dos clubes paulistas nesta sexta-feira

Na próxima segunda-feira, o último Grand Slam do ano, o Aberto dos Estados Unidos, terá início em Nova York. Por isso, nesta sexta, aconteceram os sorteios das chaves da competição. Os quatro brasileiros que disputarão os jogos de simples não contaram com a sorte.

Melhor tenista do País, Thomaz Bellucci (62º do ranking da ATP) estreará contra o russo Andrey Kuznetsov (42º). Caso vença o confronto e ainda supere o adversário da fase seguinte, o paulista poderá enfrentar o espanhol Rafael Nadal (5º) na terceira rodada, bicampeão do torneio.

Já Rogério Dutra Silva (109º) enfrentará uma pedreira logo de cara: o croata Marin Cilic (9º), campeão do Aberto dos EUA em 2014. Guilherme Clezar (203º), por sua vez, ainda não tem adversário definido na disputa.

No feminino, Teliana Pereira (137ª da WTA) não teve sorte e irá encarar, na primeira rodada, a espanhola Carla Suárez Navarro (12ª).

Djokovic e Nadal podem se enfrentar na semi

Atual campeão e dono de dois títulos do Aberto dos EUA, Novak Djokovic, melhor tenista da atualidade, vai em busca do terceiro troféu. O sérvio, que tenta se recuperar da derrota na estreia dos Jogos Olímpicos, irá encarar o polonês Jerzy Janowicz (224º, mas ex-top 15 do ranking mundial).

Caso o favoritismo dos tenistas se confirmem, Djoko terá pela frente o francês Richard Gasquet (15º) nas oitavas, o croata Marin Cilic (9º) nas quartas, e o espanhol Rafael Nadal (5º) na semifinal.

Nadal, por sua vez, fará sua estreia contra o uzbeque Denis Istomin (107º). Em seu caminho, o Touro Miúra, bicampeão do Slam norte-americano, poderá enfrentar Bellucci na terceira rodada, o espanhol Roberto Bautista Agut (17º) nas oitavas e o canadense Milos Raonic (6º) nas quartas.

Do outro lado da chave, Andy Murray, vice-líder do ranking mundial e campeão do torneio em 2012, irá encarar o tcheco Lukas Rosol (82º) na primeira partida. Ao longo da disputa, o britânico poderá enfrentar o belga David Goffin (14º) nas oitavas e o japonês Kei Nishikori (7º) nas quartas.

Caso os principais tenistas avancem, Murray fará a semifinal contra o suíço Stan Wawrinka (3º), que terá chance de encarar o austríaco Dominic Thiem (10º) e o argentino Juan Martin Del Potro (142º). Stan estreia contra o espanhol Fernando Verdasco (47º).

Serena tem chave complicada

Buscando o sétimo título US Open, Serena Williams, melhor tenista do mundo, não terá uma estreia fácil em Nova York. A norte-americana enfrentará a russa Ekaterina Makarova (36º). Em sua chave, Serena poderá encontrar a romena Simona Halep (5º) nas quartas de final, além de ter a chance de encarar a polonesa Agnieszka Radwanska (4º) ou Venus Williams (6ª), sua irmã mais velha, na semifinal.

Do outro lado da chave, a alemã Angelique Kerber (2ª) pode se defrontar com a italiana Roberta Vinci (8º) nas quartas, enquanto Garbine Muguruza (3ª) tem a chance de duelar com a norte-americana Madison Keys (9ª) na mesma fase.

Recomendado para você