Berdych após derrota para Federer: “Preferia estar na arquibancada”

Nesta sexta-feira, Roger Federer fez uma exibição de gala para avançar às oitavas de final do Aberto da Austrália. Em sua melhor partida no ano, o suíço atropelou o tcheco Tomas Berdych, atual número 10 do ranking mundial, em uma hora e meia de partida. A atuação não pegou somente os fãs de surpresa, já que o Maestro não atuou no segundo semestre de 2016, como o próprio tcheco.

Em quadra, Berdych pouco pode fazer. Além de um saque potente, Federer disparou 40 bolas vencedoras, e dominou completamente o adversário durante todo o confronto. O número 10 do mundo revelou que gostaria de ter vivenciado a partida de maneira diferente.

“Sinceramente, não foi divertido, e preferia estar na arquibancada para ver o Roger jogar dessa maneira, mas estive dentro de quadra, no pior lugar de todos. Foi uma verdadeira lição, também sobre ser completamente agressivo dentro de quadra. Ele me colocou para trás em cada jogada”, declarou o tcheco.

A vitória de Federer nesta sexta apenas confirmou a soberania do tenista no confronto direto. Em 23 duelos, Roger venceu 17 deles, contra apenas seis triunfos de Berdych. Nas oitavas de final, o suíço terá outro desafio complicado, e enfrenta o número 5 do mundo, o japonês Kei Nishikori.

