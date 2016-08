Taison enaltece relação com Tite e defende convocação para a Seleção

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

Uma das surpresas da primeira convocação de Tite como técnico da Seleção Brasileira, o atacante Taison está bastante empolgado por reencontrar o seu antigo comandante de Internacional. O jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, fez diversos elogios ao treinador nesta segunda-feira, após participar de treinamento para a partida contra Equador, na quinta-feira, em Quito, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

“Fico feliz de rever o Tite, que foi o meu primeiro técnico no Inter e me ajudou bastante. Espero que possamos ter muitas felicidades juntos outra vez. Não tenho nem palavras para falar dele, que é uma pessoa rígida, que cobra muito”, comentou Taison.

O atacante aproveitou o assunto também para defender a sua convocação, contestada por parte da crítica. Segundo ele, o seu desempenho pelo Shakhtar, pouco divulgado no Brasil, já justificava um chamado anterior ao de Tite.

“Fomos até a semifinal da Liga Europa no ano passado. Sei que é difícil acompanhar e respeito as críticas de quem não concorda com a minha convocação, mas sempre trabalhei forte. Quero agarrar as oportunidades com as duas mãos”, disse. “Estou pronto para jogar na Seleção. Acho que a chance até demorou um pouco, apesar de eu sempre ter respeitado quem esteve aqui”, completou, mais tarde.

Taison tem um trunfo para vingar na Seleção Brasileira e justificar a sua convocação também dentro de campo – Tite. O entrosamento com o comandante faz com que o jogador se sinta mais à vontade na Seleção.

“Foi o Tite quem me chamou para o meu primeiro Gre-Nal. Ele me puxou da base e me colocou em um clássico. Respeito muito ele. É um técnico que dá conselhos, que para o treinamento para orientar. Foi assim hoje”, concluiu Taison, definindo ainda a oportunidade que recebeu do seu mentor no Inter como “um sonho”.

