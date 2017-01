Com um a mais, Brasil bate o Equador na estreia do Sul-Americano Sub-20

A Seleção Brasileira não encantou e esteve longe de mostrar todo o potencial de sua nova geração, mas fez o suficiente para superar o Equador, anfitrião do Sul-Americano Sub-20, na noite desta quarta-feira. Em um duelo marcado pela dificuldade dos jogadores em controlar a bola no gramado castigado do estádio de Riobamba e pelas inúmeras confusões entre os atletas durante os pouco mais de 90 minutos de disputa, a equipe de Rogério Micale soube aproveitar a superioridade numérica para fazer 1 a 0 no placar logo na estreia das duas equipes.

O resultado deixa o Brasil, maior campeão do torneio com 11 títulos, na liderança do Grupo A, com três pontos. Colômbia e Paraguai, que empataram mais cedo, somam um ponto cada, enquanto Equador, derrota nesta quarta, e Chile, que folgou na rodada, ficam zerados. O Grupo B, que dá seu pontapé inicial nesta quinta, tem Argentina, Bolívia, Peru, Uruguai e Venezuela

Sem o peso da estreia, a Seleção volta a campo já nesta sexta-feira, às 20 horas (horário de Brasília), no mesmo palco da estreia. Já os donos da casa buscam a reação frente a Colômbia, às 22h15 (horário de Brasília), também na sexta e no mesmo local.

Fora o resultado, a verdade é que nenhum dos dois times têm muito o que comemorar. O primeiro tempo foi marcado por muitos erros de passes e poucas finalizações a gol. As duas seleções sofreram com o campo ruim e confundiram, em muitos momentos, vontade com correria. Mesmo assim, o Brasil teve uma grande chance aos 15 minutos, quando Paquetá abriu na esquerda, entrou na área e só rolou para Felipe Vizeu empurrar para as redes. O atacante, porém, perdeu o tempo do lance, acabou traído pelo quique da bola e isolou com o gol aberto.

Mas, tudo ficou mais fácil quando Vargas abriu a ‘caixa de ferramentas’ aos 50 segundos da etapa final e fez o favor de ser expulso. Na cobrança de falta, Lucas Cunha só não marcou porque a defesa equatoriana tirou o perigo em cima da linha. Na sequência, uma grande confusão envolveu os 22 atletas em campo.

O clima ficou quente, principalmente diante da pressão da torcida da casa, mas os brasileiros conseguiram ter frieza para aproveitar o fato de ter um a mais em campo. Aos sete minutos, o zagueiro Lyanco resolveu iniciar a jogada de ataque e fez belo lançamento para Richarlyson, que cruzou de primeira. Dessa vez, Felipe Vizeu não desperdiçou. Três toques, todos de primeira, e 1 a 0 no placar.

Aos invés de apimentar a partida, o gol acabou esfriando o jogo. Apesar de uma chance aqui outra acolá em contra-ataques, o Brasil praticamente apenas administrou o resultado diante de um adversário que não tinha forças suficientes para reagir.

Vale lembrar que as três primeiras equipes de cada grupo avançam ao hexagonal final. Dessas seis seleções, as quatro primeiras vão ao Mundial da categoria, que será disputado entre 20 de maio e 11 de junho, na Coreia do Sul.

Jogo de abertura

Antes do Brasil entrar em campo, o estádio de Riobamba recebeu o primeiro duelo do Sul-Americano Sub-20. Colômbia e Paraguai fizeram um confronto muito disputado e também sem grandes inspirações técnicas. Mesmo assim, não faltou emoção e vontade dos atletas. Os paraguaios saíram na frente com gol de Sebastian Ferreira a dez minutos do fim do jogo, mas Damir Valencia decretou o empate por 1 a 1 com um gol já aos 43 da etapa final.

Agora, a Colômbia encara o Equador na sexta-feira, às 22h15 (horário de Brasília), enquanto o Paraguai folga na rodada e espera a Seleção Brasileira no domingo, às 16h45 (horário de Brasília), em Bellavista.

FICHA TÉCNICA

EQUADOR 0 X 1 BRASIL

Local: Estádio Olímpico de Riobamba, Riobamba, Equador

Data: 18 de janeiro de 2017, quarta-feira

Horário: 22h15 horas (de Brasília)

Árbitro: Jonathan Fuentes

Cartões amarelos: EQUADOR: William Vargas, Joel Quinero, Pervis Estupiñán. BRASIL: Lucas Paquetá, Douglas Luiz, Dodô

Cartão vermelho: EQUADOR: William Vargas

GOL:

BRASIL: Felipe Vizeu, aos 7 minutos do 2T.

EQUADOR: Caevallos; William Vargas, Joel Quinero, Luis Segovia e Pervis Estupiñán; João Rojas, Juan Nazareno, Renny Jaramillo e Bryan Cabezas (Ayoví); Corozo (Lino) e Jordy Caicedo (Jordan Sierra)

Técnico: Javier Rodriguez

BRASIL: Caique, Dodô, Lyanco, Léo Santos (Lucas Cunha) e Guilherme Arana (Rogério); Caio Henrique, Douglas Luiz e Lucas Paquetá; David Neres, Felipe Vizeu e Richarlison (Giovanny).

Técnico: Rogério Micale