Com Tite, parte do elenco da Seleção Brasileira viaja rumo a Quito

Aos poucos, o elenco da Seleção Brasileira começa a se dirigir a Quito para se concentrar para a partida diante do Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018. No final da tarde deste domingo, o técnico Tite, o coordenador técnico Edu Gaspar e um grupo de jogadores que se encontravam em solo brasileiro partiram do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, rumo ao local do duelo da próxima quinta-feira.

Antes do voo, os atletas se reuniram no Saguão Nobre do aeroporto, o que promoveu o reencontro de velhos companheiros de clube e Seleção. O grupo, além de Tite e Edu Gaspar, contava com os atacantes Neymar e Gabriel, os meias Renato Augusto, Paulinho e Lucas Lima, os zagueiros Gil e Pedro Geromel, além do lateral direito Fagner e do goleiro Weverton.

O voo da Seleção Brasileira deve durar cerca de seis horas e dez minutos e tem previsão de chegada em Quito, no Equador, por volta das 23h45 no horário local (1h45 de Brasília). O elenco do Brasil ficará hospedado no Hotel Sheraton.

Alguns dos jogadores que atuam na Europa já se encontram no local da partida. É o caso dos meias Philippe Coutinho e Giuliano, do volante Casemiro e dos laterais Daniel Alves, Filipe Luís e Marcelo, que chegaram em Quito já nesta noite de domingo.

Com a previsão de que todos os jogadores chegarão em Quito até a tarde desta segunda-feira, a Seleção Brasileira já tem treino marcado no Equador. Às 18h (de Brasília), o elenco canarinho realizará uma atividade no Estádio da LDU.

O jogo da próxima quinta-feira, diante do Equador, no entanto, acontece no Estadio Olímpico de Atahualpa, às 18h (de Brasília).

