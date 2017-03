Lyanco confirma interesse do Torino, mas reitera foco no São Paulo

Elogiado por Rogério Ceni após o empate por 1 a 1 com o ABC, em Natal, Lyanco tem mais um clube europeu interessado em seu futebol. No dia seguinte à sua primeira partida pelo São Paulo em 2017, o zagueiro de 20 anos confirmou uma proposta vinda do Torino-ITA, mas reiterou estar exclusivamente focado no time do Morumbi.

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, recebeu uma proposta de 6 milhões de euros (R$ 19,9 milhões na cotação atual) do Torino. Os valores são os mesmos oferecidos pela Juventus, que tentou levar o jogador em janeiro, mas a proximidade do fim da janela de transferências europeias inviabilizou a negociação.

Na Velha Senhora, Lyanco poderia ser emprestado a um clube menor da Itália para ganhar mais experiência, enquanto no time grená ele seria integrado normalmente ao elenco. De qualquer forma, o negócio só deve acontecer no meio do ano, na reabertura da janela de transferências.

“Tem sim (a proposta do Torino), mas eu venho falando sempre que minha vontade é de ficar no São Paulo, fazer história aqui dentro”, afirmou, durante o desembarque da delegação tricolor, no Aeroporto de Congonhas, na tarde desta quinta-feira. “Deixo isso para o presidente e para os meus empresários resolverem”, acrescentou.

Com boa estatura – 1,88m – e qualidade com a bola nos pés, Lyanco tem moral com o técnico Rogério Ceni, de quem recebeu elogios pelo “partidaço” no empate por 1 a 1 com o ABC, resultado que garantiu o Tricolor na quarta fase da Copa do Brasil.

Entre janeiro e fevereiro, Lyanco esteve a serviço da Seleção Brasileiro sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria, no Equador, e acabou de fora da lista de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista. No entanto, Ceni já avisou que irá integrá-lo para o mata-mata da competição. O certo é que ele não estará presente no duelo com o Ituano, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi.