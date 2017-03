Luiz Araújo lamenta empate em Ribeirão: “Faltou matar o jogo”

O São Paulo começou bem e até abriu o placar no primeiro tempo, mas voltou sonolento para a segunda etapa e sofreu o empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, na noite desta quarta-feira, em Ribeirão Preto. Na avaliação do atacante Luiz Araújo, faltou ao Tricolor decidir a partida enquanto estava à frente no placar.

Após cruzamento preciso do lateral esquerdo Junior Tavares, o centroavante Gilberto, substituto de Lucas Pratto, testou firme e colocou o São Paulo em vantagem aos 20 minutos do primeiro tempo, marcando o seu sétimo gol na temporada, igualando Cueva na artilharia da equipe.

Contudo, a equipe treinada por Rogério Ceni começou o segundo tempo de forma vagarosa e foi castigada por isso. Aos oito minutos, após desatenção do sistema defensivo, Francis deixou Kauê na cara do goleiro Renan Ribeiro. O atacante bateu cruzado, de pé esquerdo, e empatou para o time de Ribeirão.

“Fomos bem no primeiro tempo, faltou matar o jogo. Infelizmente, o Botafogo achou um gol e conseguiu sair com o empate”, lamentou Luiz Araújo. Para Thiago Mendes, o São Paulo pecou na concentração. “Faltou a mesma atenção do primeiro tempo. Sabíamos que eles viriam com tudo no segundo tempo. Na desatenção, tomamos o gol deles. Está acontecendo um desequilíbrio no time”, avaliou.

Líder do Grupo B do Campeonato Paulista, com 16 pontos ganhos, o São Paulo pode garantir a classificação às quartas de final se vencer o arquirrival Corinthians no Majestoso marcado para este domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi.