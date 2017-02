Empresário negocia Lyanco com Atlético de Madrid; São Paulo nega

Parece cada vez mais certo que Lyanco não defenderá o São Paulo já a partir do segundo semestre desse ano. Depois do clube recusar uma proposta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões) da Juventus, da Itália, agora é o Atlético de Madrid que aparece como forte candidato a levar o jogador assim que a próxima janela de transferências internacionais abrir novamente. O empresário do atleta explicou à Gazeta Esportiva que não há nenhum acerto definitivo, mas também não negou que esteja negociando com os espanhóis. A diretoria tricolor, por outro lado, garantiu que não recebeu nenhuma nova proposta pelo atleta.

Um forte indício de que as tratativas podem evoluir nos próximos dias é o fato de Frederico Moraes, agende de Lyanco, estar na Espanha. O empresário, inclusive, admitiu à reportagem que foi ao Camp Nou nesta noite assistir ao duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid pela Copa do Rei. Até por causa do compromisso Frederico preferiu não entrar em detalhes sobre o assunto por enquanto. “Existe a negociação. Se está avançada ou não, saberemos nos próximos dias”, confirmou Moraes ao Esporte Interativo.

Chama a atenção o fato do São Paulo afirmar que não tem qualquer conhecimento sobre uma eventual saída de Lyanco para o time dirigido pelo argentino Diego Simeone. Segundo Jacobson Neto, diretor de futebol do Tricolor do Morumbi, não houve proposta e sequer conversa sobre um eventual interesse do Atlético.

“Não tem nada, nada, nada. Sobre o Lyanco, conversamos recentemente com a Juve, com quem também conversamos sobre o Hernanes, que acabou indo para a China. Não acabou acontecendo e eles não entraram mais em contato. Não tem nada. Não recebemos proposta (do Atlético de Madrid), absolutamente nada”, disse o dirigente.

Capitão da Seleção Brasileira sub-20, Lyanco está no Equador disputando o Sul-Americano da categoria, que irá até o próximo sábado. Na sequência, o jogador se apresentará a Rogério Ceni no CT da Barra Funda. Com contrato até dezembro de 2018, o defensor de 20 anos pode render uma boa venda ao São Paulo, pensam os dirigentes, já que o setor tem gerado até problemas ao técnico pelo excesso de opções, diferente do que aconteceu quando David Neres foi vendido ao Ajax.