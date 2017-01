Com 3 zagueiros, São Paulo faz 9 a 1 em time amador no 1º teste de Ceni

Comandando a fase de reformulação do São Paulo, Rogério Ceni deu nesta quinta-feira os primeiros indícios do esquema tático com o qual a equipe pode atuar em 2017. Em jogo-treino disputado em Bradenton, contra o Sarasota, um time amador dos Estados Unidos, o Tricolor usou duas formações para cada tempo da partida e venceu por 9 a 1.

Em ambas as etapas do duelo, o ex-goleiro apostou no 3-4-3, esquema ensaiado durante os trabalhos que antecederam ao jogo-treino na Flórida. Espera-se que o Tricolor utilize outra disposição tática no amistoso de domingo, diante do Boca Ratón – com uma linha defensiva de quatro homens, por exemplo.

No primeiro tempo, Ceni mandou a campo um time repleto de jogadores considerados reservas, à exceção de Neilton e Sidão, que chegaram para ser titulares. Portanto, a escalação dos primeiros 45 minutos foi a seguinte: Sidão; Lucão, Breno e Douglas; Bruno, Araruna, João Schmidt e Júnior Tavares; Shaylon, Gilberto e Neilton.

Com essa formação, o São Paulo fez 5 a 1 no Sarasota, com gols de Shaylon (2), Gilberto (2) e Neilton. Além do trio ofensivo, o zagueiro Breno se destacou entre os defensores.

No segundo tempo, o São Paulo atuou com a maioria dos titulares do time que encerrou a temporada 2016: Denis; Maicon, Lugano e Rodrigo Caio; Wesley, Wellington, Thiago Mendes e Buffarini; Wellington Nem, Andres Chavez e Luiz Araújo.

Perto do fim da atividade, Rogério promoveu as entradas do goleiro Thiago Couto, oriundo do sub-17, e do lateral direito Foguete nos lugares de Denis e Rodrigo Caio, respectivamente, deslocando Wesley para o meio-campo.

Uma breve transmissão ao vivo do jogo-treino nas redes sociais do São Paulo revelou uma das tendências do time dirigido por Ceni: a forte marcação na saída de bola do adversário. A estratégia mostrou-se eficiente e a equipe brasileira apertou os rivais em seu campo de defesa, recuperando a posse com facilidade.

No fim, o Tricolor marcou mais quatro gols na etapa decisiva, com Luiz Araújo (2), Thiago Mendes e Wellington Nem, e não sofreu nenhum, fechando a goleada por 9 a 1 neste que foi o primeiro teste do novo técnico. Rogério Ceni, contudo, não pôde observar todas as peças do elenco são-paulino no jogo-treino desta quinta-feira.

Recém-integrados ao grupo em Bradenton, Cueva e Cícero ainda aprimoram a forma física para atingirem o mesmo nível dos demais atletas. O jovem Lucas Fernandes, por sua vez, está em fase final de recuperação de uma cirurgia no ombro e ainda não está apto para realizar atividades que exijam mais contato físico.

Já o atacante David Neres, o zagueiro Lyanco e o goleiro Lucas Perri estão concentrados com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, que será disputado entre 18 de janeiro e 11 de fevereiro, no Equador.

A tarde desta quinta-feira está reservada para os jogadores do São Paulo descansarem e passearem pela cidade de Bradenton. Neste domingo, a equipe fará um amistoso contra o Boca Ratón, último teste antes da estreia na Copa Flórida, marcada para o dia 19, contra o vencedor do duelo entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia.