Chavez e Ceni defendem pênalti. Jogador do São Bento se revolta

Andres Chavez entrou no segundo tempo da partida desta terça-feira entre São Paulo e São Bento e acabou sendo determinante para a vitória do Tricolor no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Um pênalti sofrido pelo argentino aos 41 minutos do segundo tempo garantiu o placar por 3 a 2, mas indignou os visitantes. Na saída de campo, Chavez fez questão de defender a tese de que foi puxado por Pitty dentro da área e por isso caiu no lance.

“Foi pênalti. Por sorte o Cueva fez o gol da vitória”, resumiu o camisa 9, evitando se estender no assunto, mas defendido pelo técnico Rogério Ceni. “Na minha opinião o pênalti é muito claro. O jogador puxa o Chavez com as duas mãos. Na minha opinião, pênalti claro”, disse o treinador.

Por outro lado, Pitty, o infrator na visão do árbitro Vinicius Furlan, deixou o gramado revoltado com a decisão do juiz e que acabou influenciando diretamente no resultado do jogo. “Eu estava em campo. Para mim não foi pênalti. Palhaçada isso aí. Segunda, terceira vez que somos prejudicados. Nosso time correndo atrás, contra um time grande e ele (árbitro) faz uma palhaçada dessa”, esbravejou o defensor.

Independente da polêmcia, Andres Chavez, antigo queridinho da torcida são-paulina, refutou qualquer ciúmes do compatriota Lucas Pratto e fez questão de deixar claro que está torcida pelo concorrente na posição de referência do ataque. “Estou contente pelo Lucas (Pratto), com um início espetacular. Tomara que siga fazendo gols. Oxalá”, concluiu.