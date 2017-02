Ansioso, Neilton torce por estreia “inesquecível” de Ceni no Morumbi

Titular na vitória sobre o Moto Club, pela Copa do Brasil, o atacante Neilton está ansioso para estrear no Morumbi como jogador do São Paulo. O primeiro contato com a torcida tricolor está marcado para acontecer neste domingo, a partir das 17 horas (de Brasília), no jogo contra a Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O duelo também marca o primeiro compromisso de Rogério Ceni como técnico no Cícero Pompeu de Toledo. Até esta sexta-feira foram vendidos quase 40 mil ingressos antecipadamente. Espera-se ainda que o centroavante Lucas Pratto e o volante Jucilei sejam apresentados à torcida antes de a bola rolar.

“A ansiedade está grande para estrear no Morumbi, ainda mais com esse tanto de torcedor que vai estar lá”, admitiu o jogador de 22 anos, que chegou ao Tricolor por empréstimo de um ano em uma negociação envolvendo a troca do volante Hudson com o Cruzeiro.

Neilton ganhou uma chance no time titular de Rogério Ceni na noite da última quinta-feira e mostrou bastante disposição diante dos maranhenses. Teve duas chances de marcar o seu primeiro gol pelo São Paulo, mas parou no goleiro e no travessão.

Agora, contra a Ponte Preta, quer deixar sua marca e presentear o técnico em seu reencontro com a torcida tricolor. “Vou concentrar para fazer uma excelente partida e que a estreia do Rogério no Morumbi seja inesquecível para ele também”, afirmou, ciente dos deveres impostos pelo treinador.

“Eu tenho um compromisso tático para ajudar a equipe da melhor maneira possível e na hora que tiver com a bola no pé, ele pede para eu fazer o que eu sei”, finalizou Neilton.