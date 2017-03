Bueno ‘esquece’ gol perdido no clássico e agradece confiança de Dorival

Os últimos três dias não foram nada fáceis para Vitor Bueno. Após perder um gol inacreditável contra o Palmeiras, no último domingo, na Vila Belmiro, o meia foi alvo de críticas através de redes sociais e a torcida chegou a pedir para o técnico Dorival Júnior sacá-lo da equipe. Porém, o comandante bancou a permanência do camisa 7 e ele correspondeu na noite desta quarta-feira, quando abriu o placar para o Peixe na vitória por 2 a 0 sobre o São Bento, em Sorocaba.

Artilheiro do alvinegro no Campeonato Paulista, com quatro gols, Bueno agradeceu a confiança do treinador e também acredita que a chance perdida contra o Verdão já é página virada em sua carreira.

“Aquele lance foi infeliz, não pode errar, assumo, peço desculpas, ninguém merece. Não foi porque errei o gol que perdemos, jogamos bem. Já passou. Vamos esquecer. Fui contestado nas redes sociais. Procuro absorver tudo e no jogo pude mostrar o valor. Agradeço ao Dorival pela confiança, sempre me ajudou. Nunca falou que eu estava ameaçado no time. Acho que fiz uma boa partida hoje e fui premiado com o gol. Mas o importante foi ter saído com os três pontos”, ressaltou o camisa 7 na saída do gramado.

Com o triunfo, o Santos chegou aos 16 pontos e não só voltou para a zona de classificação como assumiu a liderança do grupo D do Campeonato Paulista, ultrapassando Ponte Preta e Mirassol. A Macaca, também com 16, perde no número de vitórias. Já o Leão foi derrotado pelo Palmeiras, nesta quarta-feira, e parou nos 14 pontos.

Na próxima rodada, o alvinegro volta a jogar fora de casa, desta vez contra o Santo André, no próximo sábado, às 15h (de Brasília).