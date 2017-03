Zeca e Jean Mota não treinam e Santos fica sem lateral-esquerdo

O Santos não contou com laterais-esquerdos no treino desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. Isso porque Jean Mota foi dispensado da atividade por conta de problemas pessoais e Zeca, ainda sentindo desconforto muscular na coxa direita, passou por exames médicos durante a manhã e aguarda pelo resultado. Os dois são dúvidas para o duelo contra a Ponte Preta, neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.

Porém, a tendência é que Jean Mota volte aos trabalhos nesta sexta-feira e seja o titular da equipe comandada por Dorival Júnior. Zeca, por sua vez, não deve estar 100% até sábado e ficará de fora do embate diante da Macaca.

Caso nenhum dos dois esteja disponível, o comandante do Alvinegro Praiano deve escalar Matheus Ribeiro. Lateral-direito de origem, o jovem de 24 anos é ambidestro e também pode atuar pela esquerda. Vale lembrar que Caju, que seria o substituto natural de Zeca, está contundido e foi cortado do Paulistão.

Depois de poupar os titulares na vitória de 3 a 1 sobre o Novorizontino, na última quarta-feira, na Vila, o alvinegro voltará a entrar em campo com seus principais atletas diante da Ponte. No Sábado, em Campinas, o time deve ir a campo com: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota (Zeca); Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.