Santos defende boa série na Vila contra o ameaçado Figueirense

Brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, o Santos busca manter seu ótimo aproveitamento em casa neste domingo, quando encara o Figueirense, na Vila Belmiro, às 11h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em dez jogos até aqui, o Peixe venceu oito e empatou um, enquanto o Figueira não triunfou em nenhuma partida fora de casa neste Brasileirão.

O Santos inicia a rodada na 5ª colocação com 36 pontos, um a menos que o Flamengo, que fecha a zona de classificação para a Copa Libertadores. O Peixe também tem a vantagem de entrar em campo já ciente da derrota do Corinthians e antes de seus principais concorrentes ao título. Fora o fato de ser o único dos cinco primeiros colocados a jogar em casa.

O confronto tem um gosto especial, principalmente para Zeca. O jogador, que integrou a Seleção Brasileira na conquista do inédito ouro olímpico no Rio de Janeiro, fez sua estreia no elenco profissional alvinegro justamente contra a equipe catarinense, em 2014. Ele estava sendo negociado para um time da Liga Norte-americana e resolveu melar a transferência, justamente pela chance dada pelo então reestreante e atual comandante santista, Dorival Júnior.

“Agradeço pelo o que está acontecendo na minha vida. Tive a oportunidade contra o Figueira e agradeço a ele (Dorival) até hoje por essa oportunidade. É um time que vou guardar para sempre. Então, lembrarei sempre e espero fazer um bom futebol no domingo”, apontou o lateral destro que joga pela esquerda.

Além dos três pontos, que podem deixar o Santos a apenas um do líder Palmeiras, o jogo poderá ser especial para o centroavante Ricardo Oliveira. Após marcar contra o Vasco, em vitória por 3 a 1 na última quarta-feira, pela partida de ida da Copa do Brasil, o camisa 9 do Peixe chegou a marca de 299 gols na carreira, e buscará o tento de número 300 no palco santista.

O confronto cheio de atrações terá ainda a possibilidade de despedida do atacante Gabriel. O jovem santista, que foi à Itália nesta semana para acertar com a Inter de Milão, retornou a tempo e foi relacionado para o duelo diante do Figueirense. A data de apresentação do jogador ao novo clube ainda está para ser definida, já que o Peixe e a equipe italiana negociam para saber se Gabigol vai para a Europa ainda para este início de temporada ou somente em janeiro de 2017. Se for já neste ano, o atleta deve fazer seu último jogo com a camisa do Alvinegro Praiano neste domingo, após mais de dez anos na Vila Belmiro.

Enfrentando um adversário com ótimo desempenho em casa, o Figueirense tem chance de provar que o trabalho de Tuca Guimarães pode render mais frutos longe do Orlando Scarpelli. Em nove jogos neste Brasileirão, o Furacão conquistou apenas três empates e foi batido em seis partidas, o que contribuiu para o time entrar na rodada apenas na 18ª colocação com 21 pontos.

O desempenho, porém, não aconteceu sob o comando do atual treinador, que assumiu interinamente o Figueira na última segunda-feira e realizou apenas uma partida, quando bateu o Flamengo por 4 a 2, na última quarta-feira, pela partida de ida da Copa Sul-Americana. O volante Elicarlos ressaltou o apoio do grupo ao treinador.

“Todos os profissionais têm que ter uma oportunidade, e com ele não está sendo diferente. Esperamos manter ele no grupo como treinador. Vamos procurar fazer o melhor possível, todo mundo está abraçando ele desde que assumiu, ele está abraçando a gente, como a diretoria, a comissão. Todo dia vamos procurar fazer o melhor possível para manter o Tuca como treinador”, disse o jogador.

Apesar do apoio dos atletas, o centroavante Rafael Moura afirmou que o elenco também apoiava Argel e assumiu a responsabilidade pela delicada fase no Brasileirão. “É uma situação delicada pela nossa fase no Brasileirão, uma cobrança interna e externa muito grande. Tivemos uma conversa muito boa essa semana, cobramos uma reação. Ela veio (contra o Flamengo), independente de comando técnico. A gente era fechado com o Argel, mas nós jogadores precisávamos dar uma resposta. Mudou a comissão técnica, mas a responsabilidade é da gente, precisávamos assumir isso e esse papel”, finalizou o centroavante.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x FIGUEIRENSE

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 28 de agosto de 2016, domingo

Horário: 11 horas (Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Dibert Pedrosa Moises (RJ)

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete (Gabriel) e Ricardo Oliveira

Técnico: Dorival Júnior

FIGUEIRENSE: Gatito Fernández; Ayrton, Marquinhos, Werley e Marquinhos Pedroso; Elicarlos, Jackson Caucaia, Ferrugem e Carlos Alberto; Lins e Rafael Moura

Técnico: Tuca Guimarães

