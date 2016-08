Gabriel reforça desejo de voltar ao Santos no futuro e exalta a sua venda

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Figueirense, na manhã deste domingo, o atacante Gabriel esbanjou alegria na Vila Belmiro. O Santos preparou uma festa para se despedir do jogador que vendeu à Internazionale, da Itália, após a partida, com direito às presenças dos seus familiares e do rapper Emicida, a um bandeirão especialmente confeccionado para o prata da casa, à entrega de placa e à exibição de um vídeo sobre a sua trajetória no telão do estádio.

Com tanta festa, Gabriel enfatizou diversas vezes – a primeira delas com um microfone em punho, diante dos torcedores posicionados nas arquibancadas da Vila – que gostaria de defender novamente o Santos no futuro. “Estou indo embora, mas logo voltarei porque aqui é a minha casa, o meu lugar”, repetiu o atacante, já em entrevista coletiva. “Aprendi muita coisa no Santos, não só como jogador, mas como pessoa. Foram mais de dez anos de grandes experiências. O que fica é o meu agradecimento”, complementou.

Ficarão também os € 29,5 milhões (R$ 108 milhões) que a Inter de Milão investiu em Gabriel, ajudando a equilibrar as finanças do Santos. O medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro exaltou tanto a quantia quanto o seu desejo de atuar pelo clube do litoral paulista outra vez.

“Estou saindo pela porta da frente, acho que como a venda mais cara da história do clube. O Santos me tirou de São Bernardo, de onde eu não tinha nada, com oito anos, e me deu tudo. Hoje, estou deixando uma grande coisa para eles. Fizeram muito por mim e agora estou fazendo para eles”, orgulhou-se Gabriel, que resolveu não insistir na ideia de seguir na Vila até o fim do ano – a exemplo do que fará o xará Gabriel Jesus no Palmeiras após concretizar a negociação com o Manchester City, da Inglaterra. “A gente conversou bastante aqui. Entendi que o momento do clube não era fácil”, afirmou.

Aos 19 anos, Gabriel agora começa a se preocupar com o seu novo desafio. O atacante avisou que contará com a ajuda de amigos e familiares em Milão, além da colaboração dos brasileiros que já estão lá, para se adaptar e corresponder com as expectativas da Inter. “É uma nova etapa da minha vida. Gostei muito da conversa que tive com eles. Estou muito ambicioso. Vão montar um grande time, e quero fazer parte disso”, declarou.

Lamentando apenas a derrota deste fim de semana, o reforço da Internazionale ainda teve tempo de falar sobre as memórias que levará consigo. “Não me arrependo de nada do que fiz no clube – briguei, fui expulso, fiz gol, fui vaiado, aplaudido… enfim, vivi tudo intensamente. O Santos é a minha casa. Ainda não caiu a ficha de que não estarei mais na Vila, com a torcida gritando a minha música, com os meus pais no camarote. Mas estou tranquilo. Fiz grandes coisas pelo Santos e entendo que este é outro momento. A Inter é uma grande equipe, que está se reconstruindo, e quero crescer com eles”, projetou o ex-santista.

