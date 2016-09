Campeão paulista em 2015, auxiliar é afastado por Dorival Júnior

Marcelo Fernandes não é mais auxiliar técnico do Santos. O profissional foi afastado do clube após um pedido do técnico Dorival Júnior ao presidente Modesto Roma, no último final de semana. O motivo do afastamento foi um desentendimento entre os dois.

Apesar de aceitar afastá-lo da comissão técnica, Modesto não quer mandar Fernandes embora do Peixe e já ofereceu um novo cargo ao agora ex-auxiliar. A informação foi veiculada pela rádio 105FM e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Segundo nota divulgada pelo clube, ele foi convidado para integrar um projeto de parceria entre o Santos e o futebol da China, assinado recentemente. A ideia da ação é lançar escolas de futebol do alvinegro na Ásia. Ainda de acordo com a nota, Marcelo foi escolhido, pois a diretoria acredita que ele tem o perfil para desenvolver esse novo trabalho.

Antes de conversar com o presidente do Alvinegro Praiano, Dorival conversou com o próprio Marcelo Fernandes e explicou sua decisão, alegando que o relacionamento entre os dois não era bom e que o trabalho não estava mais dando certo.

Auxiliar do Santos desde 2011, Fernandes recebeu a grande chance da sua vida em 2015. Após a demissão de Enderson Moreira no meio do Campeonato Paulista, ele assumiu o cargo de treinador e comandou o Peixe na campanha que resultou no título estadual.

Após a conquista, ele continuou no comando da equipe durante as primeiras rodadas do Brasileirão daquele ano. Porém, após uma série de tropeços e com um time na zona de rebaixamento, acabou dando lugar a Dorival Júnior. Mesmo com a chegada de um novo treinador, Marcelo Fernandes continuou exercendo sua função de auxiliar técnico até o último sábado.