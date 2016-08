Grafite lamenta vacilos contra Cruzeiro e falta de finalização do Santa Cruz

Next

Mais uma vez o centroavante Grafite saiu de campo sem balançar as redes. Agora na dura derrota para o Cruzeiro, equipe que também briga pela parte de baixo da tabela do Brasileirão, o Santa Cruz vê sua situação ficar cada vez mais difícil. Equipe pernambucana soma apenas 19 pontos e é a penúltima colocada.

“Não estamos conseguindo criar, conseguindo finalizar. Mas estamos trabalhando para tentar buscar os resultados. Tivemos oito minutos de vacilos ali e perdemos o jogo”, afirmou o atacante da equipe coral.

“Estávamos bem na partida, mas o Cruzeiro é uma boa equipe e aproveitou nossas falhas para vencer o jogo”, completou o jogador na saída do campo. Santa agora aparece a cinco pontos da 16ª colocação – a primeira fora da degola – mesmo com um jogo a mais que seus adversários diretos.

Na próxima rodada, após a pausa para data Fifa, a equipe comandada por Doriva irá enfrentar a regular Chapecoense, que aparece na 10ª colocação com 30 pontos. Além do Santa, América-MG (20º), Vitória (18º) e Internacional (17º) completam o Z4 provisório do Brasileirão.

