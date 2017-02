Seleção feminina de rúgbi vence três e segue invicta no Sul-Americano

Neste sábado, a Seleção Brasileira feminina de rúgbi Sevens estreou em grande estilo no Sul-Americano feminino da modalidade, disputado em Córdoba, na Argentina. As Yaras venceram as três partidas disputadas e seguem invictas.

Na primeira partida do torneio, o Brasil encarou o Uruguai e não deu chances: 45 a 0 no placar. A próxima vítima foi o Paraguai, e a Seleção anotou mais uma vitória tranquila: outro 45 a 0.

O terceiro duelo do dia foi contra a Venezuela, e as Yaras seguiram sem tomar pontos das adversárias: 31 a 0 e a invencibilidade mantida.

O torneio continua neste domingo. Com os resultados, o Brasil segue mais forte na luta pelo 12º título invicto do Sul-Americano feminino.