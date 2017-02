Com fratura no tornozelo, João Vitor desfalca a Ponte por três meses

O volante João Vitor irá desfalcar a Ponte Preta por um longo período. Nesta segunda-feira, a Macaca confirmou que o jogador sofreu uma lesão no tornozelo na vitória por 2 a 1 sobre a Ferroviária e irá desfalcar a equipe por até três meses.

A lesão ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo de jogo, que marcou a estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Após dividida com um jogador adversário, João Vitor ficou com o pé preso no gramado e acabou fraturando o tornozelo direito, sendo substituído da equipe logo na sequência.

O volante foi levado para a Santa Casa de Valinhos logo após a partida do último domingo e teve constatada a fratura, que precisará de um procedimento cirúrgico para ser corrigida.

A previsão é que João Vitor fique fora dos gramados por cerca de três meses. Com isso, o volante perderá praticamente toda a disputa do Campeonato Paulista, podendo voltar somente em uma eventual final. O jogador também não deve voltar a tempo de participar das estreias da Ponte Preta na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.