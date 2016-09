Putin critica nações que se aproveitaram de “doping liberado” pela Wada

São Paulo , SP

Novamente, na noite desta segunda-feira, o presidente russo Vladimir Putin voltou a falar e denunciar o consumo de substâncias ilegais por atletas de diversos países durante os Jogos Olímpicos do Rio. Buscando justiça pela exclusão da equipe de atletismo e de toda a delegação paralímpica de seu país, o soviético citou os documentos vazados pelo grupo hacker Tzar Team.

“Não aprovamos as ações dos hackers, mas graças a eles podemos ver que atletas que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio e que estavam aparentemente sãos, tomaram substâncias proibidas”, afirmou Putin. Após os ataques, a agência mundial pediu ajuda para o próprio governo russo na luta contra os criminosos virtuais.

O grupo russo, conhecido na rede como “Urso Chique”, vazou documentos confidenciais da Agência Mundial Anti-Doping (Wada) que mostravam o aval do próprio órgão para atletas tratarem certas lesões com medicamentos proibidos.

Nomes como o das estadunidenses Simone Biles, uma das estrelas dos Jogos com quatro ouros na ginástica, e das irmãs Venus e Serena Williams, além dos britânicos Mo Farah, ouro nos 5.00m e 10.000m, e Chris Froome, bronze no ciclismo, e do espanhol Rafael Nadal estão na lista dos atletas citados no site do grupo anônimo.

Nas Paralimpíadas, toda a equipe de atletismo da Rússia foi banida pela Federação Internacional de Atletismo. Já nos Jogos Paralímpicos, toda a delegação foi proibida de participar do evento no Rio. “Sem dúvidas, essa decisão foi injusta, hipócrita e covarde. Contra nós não julgaram de maneira desportiva nem honesta”, completou Putin.

Outros atletas como o húngaro Laszlo Cséh, da natação, as tenistas Petra Kvitova (República Tcheca), Laura Siegemund (Alemanha) e Bethanie Mattek-Sands (Estados Unidos) e Justin Rose (Grã-Bretanha), ouro no golfe masculino, também estão na lista. No site do “Urso Chique” é possível conferir uma cópia de todos os relatórios com os devidos exames dos atletas citados.