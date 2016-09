Brasil perde e irá encarar os EUA nas quartas do basquete feminino

São Paulo , SP

Já classificadas para a fase mata-mata do basquete em cadeira de rodas, a Seleção Brasileira feminina perdeu para o Canadá por 82 a 49 e fechou a primeira fase na quarta colocação do grupo A. Agora nas quartas de final, Brasil irá enfrentar os Estados Unidos, primeiras colocadas do grupo B e grandes favoritas ao ouro.

Precisando vencer para fugir do duelo com os EUA logo nas quartas, as brasileiras viram o Canadá abrir uma boa vantagem logo nos primeiros minutos. Com uma boa sequência, a equipe encostou no placar, 12 a 8, mas logo parou de acertar os arremessos e viu as adversárias fecharem o quarto com o dobro da pontuação.

A segunda parcial foi similar à primeira, com as canadenses pontuando bem e abrindo mais 15 pontos de vantagem. Jogo foi para o intervalo com 49 a 22 para as norte-americanas, com Cindy Ouellet chegando aos 17 pontos. Pelo Brasil, Vileide seguiu sendo o destaque, pontuando seis vezes.

Na penúltima parcial, as brasileiras conseguiram se manter próximas no placar, mas voltaram a perder, desta vez por 19 a 12. Marcando muito bem, o Brasil conseguiu, ao menos, vencer a última parcial por 15 a 14 e diminuir a vantagem no final da partida.

Brasileiras voltam à quadra já nesta segunda-feira, às 21h, contra os Estados Unidos. O Canadá, por sua vez, irá enfrentar os Países Baixos, equipe que ficou na segunda colocação do grupo B. Os outros duelos serão Grã-Bretanha x China e Alemanha x França.