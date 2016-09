Andre Brasil é bronze nos 100m borboleta e leva primeira medalha no Rio

São Paulo , SP

Andre Brasil conquistou sua primeira medalha nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, o nadador brasileiro ganhou o bronze nos 100m borboleta na categoria S10, para atletas com baixo grau de deficiência física, com o tempo de 56s50.

Campeão paralímpico dos 100m borboleta em Londres 2012, Andre Brasil acabou superado pelos ucranianos Denys Dubrov, que estabeleceu o novo recorde mundial e paralímpico da prova, com o tempo de 54s71, e Maksym Krypak, que ficou com a medalha de prata ao completar a prova em 54s90.

Com este bronze, Andre Brasil conquistou sua 11ª medalha paralímpica e está entre os quatro maiores medalhistas paralímpicos da história do País. Com sete ouros conquistados, o nadador só está atrás de Daniel Dias neste quesito. O atleta brasileiro ganhou cinco medalhas em Pequim 2008 e outras cinco em Londres 2012.

“Hoje ver meu filho andar, correr e se divertir e eu proporcionar tudo isso de oportunidade pra ele me remete a tudo aquilo que meus pais fizeram por mim. Sem tantas opções, oportunidades. Não quero trazer emoção pra esse momento, abomindo a palavra superação, que as pessoas usam no nosso esporte. A gente rala pra caramba, pra que as oportunidades venham nas nossas vidas. Muitas vezes eu cabulava aula, minha mãe puxava minha orelha, então eu sei o quanto importante foi aquele momento. Se a gente para de sonhar, a genter morre. Pai, mãe, só tenho a agradecer a vocês. Filho, eu espero que você entenda um dia por eu não estar em casa”, disse um emocionado Andre Brasil ao canal Sportv.

Nesta edição dos Jogos Paralímpicos, Andre Brasil tem chances conquistar mais medalhas. O nadador ainda compete nas provas dos 100m e 400m livres, além dos revezamentos 4×100 livre e medley.