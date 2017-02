Willian vê Palmeiras confiante no Derby, mas nega favoritismo

No último domingo, após uma sequência de resultados sem empolgar a torcida, o Palmeiras fez sua primeira grande exibição de 2017 e goleou o Linense por 4 a 0. Empolgado pelo triunfo e por seu primeiro gol pelo Verdão, justamente neste confronto, o atacante Willian chega confiante em uma vitória no clássico contra o Corinthians, mas não admite o favoritismo palestrino.

“A vitória sobre o Linense nos traz confiança para fazer uma bela partida contra o Corinthians. Todos estão mobilizados para conseguir a vitória. Estamos ligados e com um nível alto de concentração. Sabemos que clássicos se resolvem em detalhes”, afirmou, antes de desconversar sobre um possível favoritismo do Verdão.

” A expectativa em cima do Palmeiras é muito grande, por ser o campeão brasileiro, pelo elenco que se formou, mas sabemos que em clássico é tudo igual. Todo início é difícil, tem troca de treinador, chegada de novos companheiros. Mas acredito que temos tudo para fazer um bom jogo e um belo ano”, completou.

Este será o primeiro Derby de Willian pelo lado do Palmeiras. O atacante, no entanto, já jogou o clássico pelo outro lado, em 2011, quando defendeu o Corinthians após ser contratado junto ao Figueirense. Apesar do passado alvinegro, o atacante não pensará duas vezes se anotar um gol para o Verdão em Itaquera.

“Claro, com certeza. Vou comemorar e muito. Hoje meu ganha-pão vem do Palmeiras, minha família depende do Palmeiras, então minha família é o Palmeiras. É quem coloca o sustento hoje na minha casa. Claro que, com respeito, sem menosprezar, sem provocar, mas vou comemorar sim. Se tiver oportunidade de fazer gol, de vencer, a gente tem que celebrar. Espero que o gol possa acontecer, mas o importante é a vitória”, concluiu.

O Palmeiras faz seu primeiro clássico em 2017 na próxima quarta-feira, quando encara o Corinthians, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Para este confronto, o centroavante Borja, que será inscrito no Estadual na vaga do lesionado Moisés, ainda não deverá estar regularizado para entrar em campo.