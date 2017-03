Verdão decide não divulgar mais lista de relacionados antes dos jogos

Ironicamente, no mesmo dia em que o técnico Eduardo Baptista decidiu não fazer mistério e divulgar a escalação do Palmeiras que entra em campo contra o Audax, a diretoria do Verdão anunciou que não irá mais divulgar a lista de atletas relacionados para as partidas antes dos jogos. O motivo não foi informado.

Normalmente, o Palmeiras divulgava os jogadores relacionados para o jogo um dia antes das partidas, por meio se seu site oficial. Neste sábado, o Verdão encara o Audax, às 16h (de Brasília), no Estádio Palestra Itália, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Em entrevista coletiva nesta sexta, na Academia de Futebol, o técnico Eduardo Baptista confirmou o time que irá a campo. Assim, o treinador irá escalar Jailson; Fabiano, Antônio Carlos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos; Róger Guedes, Michel Bastos, Tchê Tchê e Keno; Alecsandro.

Entre as baixas alviverdes, estão Dudu, Yerry Mina, Alejandro Guerra e Miguel Borja, com suas seleções para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Fernando Prass, Felipe Melo, Willian e Edu Dracena poupados, e Jean e Arouca por problemas físicos. O lateral-direito tem uma fissura no pé direito e está em observação, enquanto o volante foi preservado pelo Departamento Médico.

Leia mais:

Com início promissor, Eduardo só perde para Luxa em aproveitamento

Fabiano sonha com mais gols e revela aumento de assédio da torcida

Em recuperação, Gabriel Jesus visita ex-companheiros no Palmeiras

Com tantas baixas, até mesmo o banco de reservas do Palmeiras ficará desfalcado para encarar o Audax. Normalmente com 12 jogadores, sendo 11 de linha, os suplentes alviverdes deverão ser apenas oito, sendo seis atletas de linha. Assim, pela lista de inscritos para o Paulistão, Eduardo Baptista terá como opções Vinicius Silvestre, Daniel Fuzato, Egídio, Vitinho, Rafael Marques, Raphael Veiga, Willian e Erik.