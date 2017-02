Tchê Tchê treina separado e pode voltar sexta; Felipe Melo e Arouca retornam

O Palmeiras está próximo de ter um reforço importante no jogo desta sexta-feira, contra o Red Bull, pelo Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, após dois dias de folga, o Verdão se reapresentou para um treino intenso, de quase duas horas na Academia de Futebol, e que teve como principal novidade o volante Tchê Tchê e o lateral Fabiano, que evoluíram em seu processo de transição após um período lesionados. Outra novidade foi o volante Felipe Melo, que trabalhou normalmente com os companheiros.

Tchê Tchê sofreu uma fratura na região do ombro na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, no Palestra Itália. Nesta terça-feira, o volante calçou chuteiras e trabalhou com bola separado do restante do elenco pela primeira vez desde a contusão. O técnico Eduardo Baptista pretende utilizar o camisa 32 durante alguns minutos na próxima sexta-feira, mas aguarda a liberação do Departamento Médico.

Tchê Tchê trabalhou ao lado de Fabiano, que lesionou o músculo posterior da coxa direita em jogo contra o Ituano, no dia 12 de fevereiro. A previsão inicial era de que o lateral voltasse em seis semanas, mas sua evolução acontece melhor do que o esperado. A dupla fez atividades de passes e deslocamentos com bola na primeira parte do treino.

Em seguida, Fabiano correu ao redor do gramado, enquanto Tchê Tchê treinou inversões de bola com um dos auxiliares do Verdão. Ao mesmo tempo, Eduardo Baptista comandava um treino tático no campo ao lado, que teve a presença do volante Felipe Melo, e do zagueiro Yerry Mina, fora na goleada contra a Ferroviária.

Com o supercílio direito menos inchado, Felipe Melo treinou normalmente nesta terça-feira junto com os companheiros. O volante se chocou com Yerry Mina ainda no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians, e permaneceu em campo até os 11 minutos da segunda etapa. Após o jogo, porém, precisou receber 13 pontos no local. Já o colombiano foi desfalque no sábado apenas por desgaste muscular.

Além destes, Arouca também treinou com os companheiros após se recuperar de lesão, mas o volante não está inscrito no Campeonato Paulista e só poderá atuar na Libertadores, caso seja incluído na lista. Na atividade, Eduardo Baptista comandou trabalhos de posicionamento e, em seguida, dividiu os jogadores em quatro grupos para atividade em espaço reduzido, com dois times se enfrentando de cada lado. O treino ainda teve a presença do atacante Iacovelli, garoto das categorias de base que, após o treino dos mais jovens, observava os profissionais e foi chamado para participar.

Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras só volta a campo na sexta-feira, dia 3, às 21h05 (de Brasília), para enfrentar o RB Brasil, em Campinas. Já na Copa Libertadores da América, o Verdão estreia na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Atlético Tucumán, na Argentina.