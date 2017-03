“Sem medo de apanhar”, Keno promete ir para cima em sua 2ª Libertadores

A Copa Libertadores da América é o grande objetivo do Palmeiras para 2017. Pensando nisso, a diretoria do Verdão contratou atletas que já atuaram na competição, mas se engana quem pensa que Guerra e Borja, campeões em 2016 pelo Atlético Nacional-COL, são os únicos com experiência no torneio. O atacante Keno jogará sua segunda Libertadores e prometeu que não irá se intimidar pelo estilo mais duro de marcação no campeonato.

“Vou ter medo de apanhar, cara? Não temos que ter medo de ninguém, em campo é 11 contra 11. Se eles me baterem, vou para cima de novo. Eu estou acostumado a apanhar, não soi o tipo de jogador que apanha e se esconde. Eu levo porrada e vou para dentro. É Libertadores, todo mundo quer ganhar. Eu não tenho medo, vou para cima mesmo”, afirmou.

Keno jogou a Copa Libertadores em 2015, pelo Atlas, do México. Na ocasião, atuou em cinco dos seis jogos da fase de grupos, sendo quatro destes como titular. O time mexicano acabou eliminado logo na primeira fase, mas o atacante se lembra bem de um jogo contra o Colo-Colo, do Chile.

“Teve um jogo que tomei umas porradas, contra o Colo-Colo. Mas não é desleal, é firme. Aqui, falam que eles (zagueiros sul-americanos) são violentos, mas não são. Os argentinos chegam duro, aí os brasileiros pensam que é desleal, mas não é”, concluiu o atacante.

Antes de Keno mostrar sua ousadia na Libertadores, o Palmeiras tem um duelo pelo Campeonato Paulista, nesta sexta-feira, às 21h05 (de Brasília), contra Red Bull, em Campinas. Já no torneio sul-americano, o Verdão estreia na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Atlético Tucumán, na Argentina.