Sem Dudu, Palmeiras volta aos treinamentos e Eduardo coloca reservas em campo

A vitória contra o Santos colocou o Palmeiras na primeira colocação do Campeonato Paulista. Com 21 pontos, o Verdão lidera a classificação geral, seguido pelo Corinthians, com 19. Já classificado às quartas de final, a equipe de Eduardo Baptista voltou aos treinamentos. Nesta segunda-feira, os reservas no clássico contra o Peixe foram a campo na Academia de Futebol.

Os titulares no confronto, com exceção do goleiro Fernando Prass, trabalharam na parte interna da Academia de Futebol e não realizaram trabalho com bola. Enquanto os atletas que entraram durante a partida, caso de Willian, Egídio e Roger Guedes, foram a campo.

O principal desfalque desta segunda-feira foi o atacante Dudu. Convocado pelo técnico Tite para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, o capitão palmeirense já se juntou ao elenco da Seleção Brasileira.

Utilizando muitos jovens da base nas atividades desta segunda, Eduardo Baptista deve realizar algumas mudanças na equipe do Palmeiras para a partida da próxima quarta-feira, contra o Mirassol. Jogadores que não vêm sendo muito aproveitados, como Raphael Veiga e Antônio Carlos, podem ser utilizados pelo comandante.

Recuperando-se de contusão, o camisa 10 Moisés, um dos destaques do Verdão na conquista do Campeonato Brasileiro, acompanhou boa parte do treinamento ao lado de alguns representantes do clube.

O técnico Eduardo Baptista começou as atividades com uma longa conversa com os jogadores no centro do campo. Quando a bola começou a rolar, Eduardo dividiu seus comandados em duas equipes e realizou um “rachão”.

Na primeira metade do jogo, jogadores que vestiam um colete vermelho mediram forças com jogadores sem colete e empataram em 1 a 1. Willian marcou para o clube de colete, e Alecsandro empatou de pênalti. A atividade também contou com a volta do zagueiro Vitor Hugo, que segue suspenso por cotovelada no zagueiro Pablo. Já na segunda metade, Michel Bastos e Vitinho marcaram.

Com poucos atletas em campo, Eduardo ainda comandou um leve treino de finalização com os atacantes da equipe. Willian e Vitinho tiveram bom aproveitamento.

* Especial para a Gazeta Esportiva