Prass reprova provocação de Alecsandro e absolve Guerra

O experiente Fernando Prass, de 38 anos de idade, foi o escolhido para conceder entrevista coletiva nesta quinta-feira, um dia após a derrota no Derby. Calmamente, o goleiro reprovou as declarações em tom provocativo feitas pelo centroavante Alecsandro e tratou de absolver o meia Alejandro Guerra pela falha no clássico.

Colocado durante o segundo tempo, Alecsandro disse que o Corinthians veio “com tudo porque não tem Libertadores para jogar”. Segundo o atacante, o planejamento do Palmeiras “tem muito mais coisa do que um jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista”. As declarações foram reprovadas por Fernando Prass.

“Seria hipocrisia dizer que a Libertadores é mais importante que o Paulista, mas o Alec se expressou mal na saída do campo. Para vocês (jornalistas), as melhores entrevistas são na saída do campo, quando o jogador está com a adrenalina alta, ainda mais em um jogo fora de casa, contra um rival e com torcida única”, observou Prass.

Desde o começo da preparação, membros do elenco palmeirense reiteraram que a ideia é brigar pelos títulos de todos os torneios da temporada, incluindo o Campeonato Paulista. “Foi uma colocação que não corresponde com o que ele (Alecsandro) pensa nem com o que a gente pensa”, atestou Fernando Prass.

O experiente goleiro palmeirense, com mais de 200 partidas pelo clube alviverde, ainda procurou demonstrar apoio ao meia Alejandro Guerra. Na tentativa de dominar a bola, o venezuelano acabou desarmado por Maycon, que tocou para Jô marcar o único gol do Derby.

“O Guerra sentiu a derrota como qualquer um, mas acho que, se há algum culpado no lance do gol, ele é o menor. Foi uma série de erros que não vou externar aqui. Não tem crise alguma com o Guerra. Chegou agora e vai nos ajudar muito. Ser o melhor da Libertadores não é para qualquer um. O último do Palmeiras foi o Marcos”, argumentou o goleiro.

Com nove pontos ganhos, o Palmeiras lidera o Grupo C do Campeonato Paulista. Às 16h30 (de Brasília) deste sábado, o time defendido por Fernando Prass tenta se reabilitar no torneio estadual diante da Ferroviária, no Estádio Palestra Itália, pela sexta rodada.