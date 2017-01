Palmeiras libera seis e começa pré-temporada com 26 atletas no elenco

O Palmeiras deu início à pré-temporada nesta terça-feira de manhã. A equipe liberou seis jogadores que negociam com outros clubes e se apresentou ao técnico Eduardo Baptista com 26 nomes no elenco. Os reforços Felipe Melo e Alejandro Guerra ganharam mais uns dias de férias e não estiveram na Academia de Futebol.

Estão de saída do Palmeiras o goleiro Vagner, o lateral João Pedro, o volante Matheus Sales, os meias Allione e Cleiton Xavier e o atacante Leandro Pereira. Segundo o clube, os seis atletas possuem negociações avançadas para defender outras equipes em 2017.

O zagueiro Yerry Mina também não esteve na apresentação. Ele passou por tratamento para uma lesão muscular na coxa durante uma semana de dezembro, antes de suas férias. O atleta deu sequência à recuperação durante a estadia na Colômbia e não deve ser problema para o início de ano do Palmeiras.

Ainda não há uma data estipulada para Felipe Melo e Guerra se apresentarem. O volante vinha trabalhando com a Inter de Milão e só foi liberado dos treinamentos no início deste mês. Já o venezuelano defendeu o Atlético Nacional-COL no Mundial de Clubes da Fifa.

O primeiro treino comandado por Eduardo Baptista está marcado para as 16 horas (de Brasília) desta terça-feira, na Academia de Futebol. Nesta manhã, os atletas conversaram com o diretor de futebol Alexandre Mattos e tiveram o primeiro contato com o novo treinador, escolhido para substituir o campeão brasileiro Cuca em 2017.

Em seguida, o grupo foi dividido e fez avaliações avaliações clínicas (como ecocardiograma e esteira ergométrica), fisioterápicas (com o intuito de registrar dados visando à prevenção de lesões) e físicas (sobretudo saltos). Os testes são importantes para o clube saber a rotina dos contratados e para auxiliar a comissão na preparação de treinos e na prevenção de lesões.

O Palmeiras não confirma oficialmente, mas a Gazeta Esportiva apurou que o zagueiro Antônio Carlos já realizou exames médicos para assinar contrato. Ele encontrou o meia Michel Bastos e o volante Gabriel – a caminho do Corinthians – durante uma bateria de testes clínicos no hospital HCor, na segunda-feira. O atleta deve se juntar em breve ao elenco.

Veja abaixo os 26 jogadores que trabalharão com Eduardo Baptista nesta terça-feira:

Goleiros: Fernando Prass, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Egídio, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Arouca, Rodrigo, Thiago Santos e Tchê Tchê

Meias: Fabrício, Hyoran, Michel Bastos, Moisés, Raphael Veiga e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Rafael Marques e Róger Guedes