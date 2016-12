Palmeiras faz sondagem a lateral que trabalhou com Eduardo no Sport

O Palmeiras realizou uma sondagem nesta semana para contratar o lateral direito Samuel Xavier, do Sport. Ele tem um bom relacionamento com o técnico Eduardo Baptista e viria para fazer sombra a Jean, que joga improvisado no setor.

Aos 26 anos, Samuel Xavier tem contrato com o Sport até 2019. Ele prolongou o vínculo em novembro, mas pode ser convencido a se transferir para disputar a Libertadores pelo Palmeiras. O jogador trabalhou com Eduardo Baptista entre 2014 e 2015, período em que o técnico dirigiu o clube pernambucano.

A contratação de Samuel Xavier seria uma alternativa para a saída de Fabiano. Autor do gol do título brasileiro, na vitória por 1 a 0 contra a Chapecoense, o lateral tem os direitos ligados ao Cruzeiro e ainda não assegurou sua permanência para 2017.

O Palmeiras tem o interesse de trocar o meia Robinho por Fabiano, mas os clubes não chegaram a um consenso sobre as porcentagens dos jogadores que seriam negociadas. Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, gosta do futebol do lateral e quer o seu retorno para a próxima temporada.

A saída de Fabiano deixará a lateral direita do Palmeiras defasada. Além de Jean, o clube conta com o jovem João Pedro, que teve poucas chances em 2016.

Outra opção para o setor seria Lucas, que retornará de empréstimo do Cruzeiro. O jogador, no entanto, deverá ser usado pela diretoria como uma moeda de troca para futuras negociações.

Reforços – O Palmeiras acertou a contratação de quatro atletas para 2017. Chegaram os meias Alejandro Guerra, Raphael Veiga e Hyoran e o atacante Keno. O clube mantém negociações avançadas com o volante Felipe Melo, da Inter de Milão, e estuda a vinda do meio-campista Michel Bastos, ex-São Paulo.