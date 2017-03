Palmeiras defende invencibilidade de dois anos em clássicos na arena

Às 16 horas (de Brasília) deste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o São Paulo, no Estádio Palestra Itália. Diante do adversário tricolor, o time alviverde defende uma invencibilidade de mais de dois anos jogando contra os principais rivais na arena.

Desde a reinauguração, ocorrida em novembro de 2014, o Estádio Palestra Itália recebeu um total de 11 clássicos estaduais. Na nova arena, o Palmeiras acumula uma campanha de sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, o que resulta em um aproveitamento de 73%.

A única derrota do Palmeiras em clássicos estaduais desde a reforma do Palestra Itália ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2015. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians aproveitou uma falha infantil do zagueiro Vitor Hugo para ganhar por 1 a 0, gol de Danilo.

O São Paulo, adversário do Palmeiras na tarde deste sábado, costuma sofrer na arena. Em 2015, o time da casa ganhou por 3 a 0 no Campeonato Paulista e aplicou uma goleada por 4 a 0 no Brasileiro. No ano passado, pelo torneio nacional, venceu por 2 a 1.

Rogério Ceni, atual técnico do São Paulo, sabe o que é enfrentar o Palmeiras na arena. Ele atuou nas duas primeiras edições do Choque-Rei desde a reforma do estádio – na primeira, tomou um gol de cobertura marcado por Robinho. No último encontro, Denis foi titular.

O técnico Eduardo Baptista deve promover uma série de mudanças para o confronto com o São Paulo. Desgastados, nomes como Edu Dracena e Zé Roberto podem ser poupados para o jogo contra o Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores, marcado para quarta-feira.

Veja todos os clássicos da arena:

08/02/2015 – Palmeiras 0 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista)

25/03/2015 – Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista)

26/04/2015 – Palmeiras 1 x 0 Santos (Campeonato Paulista)

28/06/2015 – Palmeiras 4 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

19/07/2015 – Palmeiras 1 x 0 Santos (Campeonato Brasileiro)

06/09/2015 – Palmeiras 3 x 3 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

02/12/2015 – Palmeiras 2 (4) x (3) 1 Santos (Copa do Brasil)

20/02/2016 – Palmeiras 0 x 0 Santos (Campeonato Paulista)

12/06/2016 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

12/07/2016 – Palmeiras 1 x 1 Santos (Campeonato Brasileiro)

07/09/2016 – Palmeiras 2 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)